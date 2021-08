Cooper celebra 86 anos como a indústria mais longeva de São José dos Campos e comemora a liderança no mercado regional

Fundada em 1935, a indústria seguiu à risca os conceitos do cooperativismo bem administrado e se tornou referência de qualidade e de gestão para o público e para o mercado

O mês de agosto marca a comemoração dos 86 anos de fundação da Cooper (Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos), a indústria genuinamente joseense, mais longeva e com atividades ininterruptas desde 1935.

Ao longo destas mais de oito décadas, a Cooper se destaca por duas principais conquistas: A liderança absoluta no mercado regional e a consolidação do sistema cooperativista.

Atualmente, com investimentos em equipamentos de ponta, laboratórios de análises e treinamento de pessoal, a Cooper oferece um portfólio com mais de 20 produtos como a linha de leites pasteurizados, queijos, iogurtes, manteigas, entre outros derivados.

Foto:Divulgação

Diretor-Presidente da Cooper, Benedito Vieira Pereira

Segundo o Diretor-Presidente da Cooper, Benedito Vieira Pereira, este reconhecimento está diretamente ligado aos investimentos em tecnologia, na equipe de profissionais e nos rigorosos processos de avaliação da matéria-prima e testes relacionados à presença de antibióticos, acidez, entre outras análises determinadas pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal).

Outro fator que reforça a posição de liderança no mercado é a qualidade da matéria-prima garantida pela alta qualidade do plantel de gado leiteiro dos produtores cooperados distribuídos no Vale do Paraíba, região que, segundo IEA (Instituto de Economia Agrícola), é líder na produção de leite, sendo responsável por 14% da produção do Estado de São Paulo.

A receita do sucesso

Para Benedito Vieira Pereira, o conceito do cooperativismo bem administrado manteve o equilíbrio econômico-financeiro da empresa e vem garantindo o bom desempenho da empresa.

“O Vale do Paraíba já contou com inúmeras cooperativas de laticínios e poucas sobreviveram aos altos e baixos do mercado. A Cooper conta com uma gestão enxuta e responsável e, o mais importante, temos pecuaristas leiteiros que possuem o DNA da classe produtora. Eles sabem que não são simples fornecedores. Eles são parte integrante da empresa, são associados, donos da Cooperativa. Esse sentimento faz toda a diferença”, disse.

A tradição do leite na porta de casa

Segundo o Diretor-Presidente, além da variedade e da qualidade dos produtos, o diferencial na prestação de serviços como a entrega à domicílio mantém a tradição dos tempos dos leites engarrafados entregues na porta de casa com a eficiência e qualidade sanitária exigida nos dias de hoje.

“Somos a única Cooperativa da região que, há mais de 50 anos que oferece toda a nossa linha de produtos na porta da casa dos clientes, um serviço que mostrou ainda mais seus benefícios durante a pandemia. Em pouco mais de um ano e meio, com as regras de distanciamento e de atividades comerciais interrompidas, passamos a atender mais de 2.000 novos clientes que preferiram receber nossos produtos em suas residências”, disse.

Foto:Divulgação

Cooper celebra 86 anos

Para Bene Vieira tão importante quanto o equilíbrio econômico-financeiro da empresa é ter a preferência e o reconhecimento dos clientes. “Celebrar os 86 anos de uma indústria genuinamente joseense é o resultado que demonstra que estamos no caminho certo e que somos a um exemplo de qualidade nos produtos e referência como empresa ética e responsável tanto para os comerciantes das padarias, dos mercadinhos de bairro e das grandes redes de supermercados quanto para o consumidor final”, disse.

Cooper (Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos)