Cinco coisas para saber sobre a testosterona baixa nos homens

Essencial para boa saúde dos músculos e ossos, a testosterona ajuda na disposição e na função sexual do homem. Mas ela pode estar em baixa, por isso os endocrinologistas alertam para cinco fatos importantes.

Testosterona

1 – Cerca de 25% dos homens podem apresentar deficiência leve a moderada de testosterona, hormônio produzido pelos testículos desde a puberdade;

2 – Quando a idade avança, esse hormônio vai diminuindo;

3 – Queda da libido, humor depressivo, fragilidade e perda de massa muscular são sintomas da testosterona baixa;

4 – Perda óssea, piora da glicose e disfunção erétil também podem estar associadas com sinais de níveis baixos de testosterona;

5 – O diagnóstico é feito a partir de exames clínicos e laboratoriais.

“A reposição hormonal é avaliada a cada caso e deve ser indicada e acompanhada por um médico especializado em endocrinologia e metabologia. Nunca é recomendado fazer reposição hormonal apenas para fins estéticos, pois os efeitos para saúde são muito prejudiciais”, declara Dra. Carolina Ferraz, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP).

SBEM-SP

A SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de São Paulo) pratica a defesa da Endocrinologia, em conjunto com outras entidades médicas, e oferece aos seus associados oportunidades de aprimoramento técnico e científico. Consciente de sua responsabilidade social, a SBEM-SP presta consultoria junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no desenvolvimento de estratégias de atendimento e na padronização de procedimentos em Endocrinologia, e divulga ao público orientações básicas sobre as principais moléstias tratadas pelos endocrinologistas.

http://www.sbemsp.org.br

https://www.instagram.com/sbemsp/

https://www.youtube.com/c/SBEMSP

https://www.facebook.com/sbem.saopaulo/

bit.ly/PODCASTSBEMSP

Imagem de Free-Photos por Pixabay