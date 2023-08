Eve Air Mobility anuncia Johann Bordais como CEO

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX, EVEXW), líder no desenvolvimento da próxima geração da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na siga em inglês), anunciou hoje que seu Conselho de Administração nomeou Johann Bordais, atual presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, como CEO a partir de 1º de setembro de 2023. Os co-CEOs da Eve, Andre Stein e Jerry DeMuro, permanecerão na Eve com novas funções.

“A Eve tem feito avanços extraordinários e alcançou marcos importantes no desenvolvimento do eVTOL e do ecossistema aéreo urbano sob a liderança de Jerry e Stein”, disse Luís Carlos Affonso, presidente do Conselho de Administração da Eve. “Neste momento, com a aceleração do desenvolvimento do nosso veículo, maior foco nas operações e na entrada em serviço de nosso eVTOL, a liderança e experiência de Johann Bordais à frente de um bem-sucedido negócio global trará um reforço muito importante à Eve, fortalecendo nossa missão de criar o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana”.

Johann Bordais liderou a área de Serviços e Suporte da Embraer desde sua criação em 2016. Ele foi fundamental para transformar a área no negócio mais lucrativo e de crescimento acelerado da Embraer, com receita de US$ 1,27 bilhão em 2022, respondendo por 28% da receita total da Embraer. Durante sua gestão, Bordais transformou o modelo de negócios de pós-venda da Embraer, criando soluções globais e garantindo a satisfação do cliente por meio de inovação e produtos integrados, fornecendo um amplo portfólio de soluções para a Aviação Comercial, Aviação Executiva e Defesa, com mais de 2.300 pessoas dedicadas a dar suporte aos clientes e suas 5.700 aeronaves em todo o mundo.

Johann Bordais

“A Mobilidade Aérea Urbana tem o potencial de revolucionar a maneira como as pessoas se deslocam nas cidades, com impacto direto na vida de milhões de indivíduos. E a nossa missão é apoiar os clientes oferecendo o produto certo em um ambiente com alta demanda de serviços. A Eve formou uma equipe extremamente qualificada nos últimos anos para oferecer um novo modo de transporte eficaz e sustentável, e estou muito orgulhoso e entusiasmado em fazer parte desta equipe”, disse Bordais.

Jerry DeMuro permanecerá na Eve como vice-presidente executivo de Desenvolvimento Corporativo até o final de outubro deste ano para apoiar Johann Bordais no processo de transição. DeMuro ingressou na empresa em setembro de 2021 como co-CEO e foi fundamental na transação da SPAC (empresa de aquisição de propósito específico, na sigla em inglês) da Eve, levando a um processo de listagem bem-sucedido na Bolsa de Nova York, que levantou cerca de US$ 400 milhões de diversos investidores estratégicos e financeiros.

“Acredito que a Eve está posicionada de forma única para se tornar um dos líderes em um mercado de mobilidade aérea urbana com potencial de US$ 760 bilhões. Nosso backlog de pedidos, o suporte total da Embraer e um amplo grupo de parceiros estratégicos são nossos principais diferenciais. Estou animado em continuar a apoiar a Eve em tornar realidade a sua visão de mobilidade área urbana e sustentável”, disse DeMuro.

Andre Stein assumirá o cargo de Chief Strategy Officer, baseado nos Estados Unidos, sendo responsável por definir a estratégia da Eve, incluindo comercialização, crescimento, desenvolvimento e execução de estratégias de lançamento com os parceiros e operadores internacionais da Eve. Stein tem mais de 25 anos de experiência na indústria aeroespacial, com foco em vendas, no desenvolvimento de produtos e estratégia de mercado. Além disso, foi um dos líderes da iniciativa de Mobilidade Aérea Urbana desde a sua criação, apoiando a definição de aplicações potenciais, mercados e características do produto, além de contribuir com o processo de spin-off da Eve, listagem na Bolsa de Nova York e aumento de capital.

“Acreditamos que o mercado de mobilidade aérea urbana tem um potencial enorme nos próximos anos com base em uma proposta de valor focada em eficiência e zero emissões. Continuarei a apoiar a Eve no processo de certificação do veículo, entrada em serviço e no desenvolvimento de suas operações tanto na área de produção como de suporte global”, disse Stein.

Devido à conclusão bem-sucedida da fase de lançamento da Eve e novas demandas profissionais, Kenn Ricci anunciou sua intenção de renunciar ao Conselho de Administração da Eve até o final de outubro deste ano. Neste momento, a expectativa é que Jerry DeMuro seja nomeado para substitui-lo no Conselho de Administração. “O empreendedorismo de Kenn e sua visão sobre o setor de aviação foram inestimáveis para a conclusão da fusão entre Zanite e Eve, um negócio de US$ 2,7 bilhões”, disse Luís Carlos Affonso.

“Eve foi outro caso de sucesso de nossa parceria de longo prazo com a Embraer, pois compartilhamos valores semelhantes e uma paixão extraordinária por inovação, aviação sustentável e tecnologias emergentes”, disse Kenn Ricci.

Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Informação para Investidores

https://ir.eveairmobility.com