Embarque com reconhecimento facial é testado no Aeroporto de Salvador

Terminal da capital baiana é o segundo do país a receber o projeto-piloto do Governo Federal para tornar viagens mais práticas e seguras

O Aeroporto de Salvador é o primeiro da Região Nordeste e o segundo do país escolhido pelo Governo Federal para testar o projeto-piloto de embarque aéreo com uso de reconhecimento facial. O terminal receberá, a partir desta segunda-feira (14), a solução de identificação biométrica, que dispensa o uso de documento de identificação pelo passageiro. A tecnologia foi desenvolvida pelo Serpro, empresa de inteligência em TI do governo federal, em parceria com o Ministério da Infraestrutura (MInfra). O projeto tem como objetivo tornar mais eficiente o processo de embarque nos aeroportos e mais seguras as viagens aéreas.

Denominada Embarque +Seguro, a solução será testada em Salvador com passageiros voluntários da companhia aérea GOL, que serão convidados para experimentar a tecnologia. No momento do check-in no aeroporto, será feita a validação biométrica do passageiro comparando os dados e foto tirada na hora com a base do governo e a vinculação ao cartão de embarque. Para entrar na aeronave, o embarque ocorrerá por meio de identificação facial por biometria, sem a necessidade de apresentar qualquer documento.

Aeroporto de Salvador

O Aeroporto de Salvador estreia a novidade do Embarque +Seguro poder ser utilizado por mais passageiros. Isso porque foi ampliado o banco de dados para validação das informações das pessoas, que agora conta com a base também do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), além das CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) do Denatran. Na prática, isso significa que não só os motoristas, mas também todos os eleitores que fizeram o cadastramento biométrico no TSE, poderão usufruir das facilidades da validação biométrica para viajar. Ao todo, são 67 milhões de CNHs e 120 milhões de eleitores cadastrados.

O projeto do governo está sendo implementado no Aeroporto de Salvador com o apoio das empresas de TI Rockwell Collins, Gunnebo e Amadeus para assegurar o suporte tecnológico e de equipamentos necessários para o embarque dos passageiros com o uso de identificação biométrica. “Acreditamos e incentivamos o uso da tecnologia como forma de melhorar a jornada do passageiro e aumentar a eficiência e segurança dos nossos processos. A chegada dessa solução vem para somar e contribuir para tornar as viagens no Brasil alinhadas com o que de mais moderno se desenvolve na aviação mundial”, destacou o diretor-presidente da Concessionária do Aeroporto de Salvador, Julio Ribas.

Novas experiências para o usuário

O Embarque +Seguro, além de comprovar a identidade de quem está embarcando, garantindo mais segurança aos passageiros, vai reduzir o tempo de espera em filas, já que o processo de check-in e embarque aéreo é realizado em poucos segundos. O viajante também poderá, futuramente, ter uma experiência de viagem personalizada, sendo avisado por mensagem pelo aplicativo sobre quanto tempo falta para a saída do voo e, ainda, qual a rota mais rápida para chegar até o portão de embarque, por exemplo. Em tempos de pandemia, a tecnologia traz outros benefícios também, ao reduzir o contato pessoal desde o check-in até o embarque na aeronave.

Reconhecimento facial

A tecnologia de reconhecimento facial para a identificação do passageiro e embarque automático nos portões eletrônicos (e-gates) já era oferecida no mercado. O que não existia, até o momento, era um sistema nacional unificado que possibilitasse checar e validar, com rapidez e segurança, a identidade do passageiro a partir do cruzamento com diferentes bases de dados governamentais.

“Com o desenvolvimento da solução conduzido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do MInfra, as autoridades de segurança poderão utilizar inteligência na avaliação de risco antecipada dos viajantes por meio do Sistema Brasileiro de Informações de Passageiros (Sisbraip). As autoridades públicas brasileiras passam a ser responsáveis pela checagem das informações dos passageiros e não mais o funcionário da companhia aérea na hora do embarque na aeronave”, destaca o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Segurança na validação dos dados

Para realizar os testes, o Serpro desenvolveu um aplicativo que permite o cadastramento da foto do passageiro, ficando vinculada ao seu CPF. A verificação da identificação biométrica é feita por checagem junto ao banco de dados do Denatran (CNH) e do TSE. Em breve, outros bancos governamentais serão utilizados para ampliar o universo de dados que podem ser validados para atender a todos os cidadãos.

“A tecnologia do Embarque +Seguro combina validação biométrica com análise de dados, garantindo uma conferência precisa e segura da identidade do cidadão. A solução tem por premissa a segurança no tratamento e a proteção dos dados pessoais dos passageiros contra uso indevido ou não autorizado, estando alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados”, ressalta o presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto. Após a aprovação dos testes, o Governo irá implantar a tecnologia nos principais aeroportos do país.