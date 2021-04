Embraer entrega primeira conversão de Praetor 500 no Brasil

A Embraer realizou a primeira conversão de um jato Legacy 450 em um Praetor 500 no Brasil. A aeronave foi entregue para um cliente não divulgado. A conversão foi efetuada no Centro de Serviços próprio da Embraer em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Com esta entrega, a Embraer já converteu um total de 20 jatos Legacy 450 em Praetor 500 na Europa, na América do Norte e agora no Brasil. Todo o processo de conversão é realizado nos Centros de Serviços próprios da Embraer.

O Praetor 500 possui um alcance impressionante e o melhor da categoria, capaz de voos sem escalas de 3.340 milhas náuticas. A aeronave é capaz de realizar voos diretos entre Manaus e Nova York ou Natal e Lisboa. Para viabilizar o aumento de alcance de 2.904 milhas náuticas do Legacy 450 para as 3.340 milhas náuticas do Praetor 500, várias modificações importantes foram feitas.

A fiação dos sensores de nível nos tanques de combustível foi substituída, as portas de abastecimento por gravidade em cima da asa foram reposicionadas, o sistema de medição de combustível foi realocado e as nervuras das asas foram reforçadas para suportar o peso adicional. Estes ajustes incluíram, também, atualizações nos sistemas de controle de voo, e um novo software de aviônica para o aclamado Collins Aerospace Pro Line Fusion.

Outros destaques da conversão são a instalação dos icônicos winglets do Praetor e a substituição dos placares e logotipos tornando oficialmente o Legacy 450 em um Praetor 500. Com o Praetor 500 vem uma combinação incomparável de tecnologia, conforto e desempenho. Em termos de tecnologia, o Praetor 500 apresenta o primeiro E2VS do segmento – um sistema que combina câmeras (EVS) que conseguem enxergar através de condições de visibilidade limitada e uma tela – HUD – localizada na altura dos olhos do piloto na qual as informações são projetadas. Além disso, é o único jato executivo de médio porte com controles completos de voo fly-by-wire e capacidade de redução ativa de turbulência.

A cabine de passageiros oferece muito conforto, sendo o Praetor 500 o único jato executivo de médio porte que possui uma cabine de piso plano com 1,83 metro de altura, piso de granito, uma galley completa e toalete a vácuo – tudo com o melhor espaço para bagagem da categoria. Quanto ao desempenho, a conversão para um Praetor 500 oferece um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. Nenhum detalhe foi esquecido no jato médio mais inovador e tecnologicamente avançado do mundo.

Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela ANAC, EASA e FAA menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio mais veloz e de maior alcance, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. O Praetor 600 é jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

Embraer DNA Design

O Embraer DNA Design de interior eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos da Embraer, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informação de voo e oferece controle da cabine, exclusivo na indústria, também disponível em celulares e dispositivos portáteis, por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades típicas de 20Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria.

Embraer Serviços & Suporte

A rede da Embraer Serviços & Suporte oferece cobertura global e conta com 77 centros de serviços próprios e autorizados, além do Contact Center 24/7 na sede da Embraer, no Brasil. A organização emprega 2.300 funcionários, que dão suporte a mais de 1.700 clientes e 5.600 aeronaves de defesa, comercias, agrícolas e executivas, bem como serviços agnósticos fornecidos pela OGMA, em Portugal. Os estoques de peças de reposição, avaliados em mais de US$ 1 bilhão, estão estrategicamente posicionados em 24 centros de distribuição nos cinco continentes. Nossos profissionais são especialistas em desempenho de aeronaves, reparo de componentes, distribuição de peças, treinamento, planejamento de peças de reposição, modificações de interior e logística global. A Embraer Serviços & Suporte oferece um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas, prolongando a vida útil das aeronaves e maximizando o potencial da frota da Embraer. Saiba mais em https://services.embraer.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.