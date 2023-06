Festival Interlagos se consolida como maior evento de experiência motociclística do mundo e ganha formato de negócios

Em sua quinta edição, com mais de 80 marcas envolvidas, megaevento alia mercado e entretenimento e se torna a “Disney” do segmento de duas rodas

O evento Festival Interlagos | Suhai nasceu em 2019 com a necessidade do setor em ter uma nova experimentação, mais concreta para o público amante do motociclismo, se comparada com aquela encontrada nos salões mais tradicionais. Diferente de uma exposição fechada a quatro paredes, o Festival Interlagos abre os horizontes e convida os apaixonados pelo mundo motor a desfrutarem de um conceito jamais visto na história do motociclismo mundial.

Para a edição do Festival Interlagos 2023 | Suhai, que acontece entre os dias 22 e 25 de junho, além das mais de 80 marcas envolvidas em exposições e test rides, haverá atrações esportivas para os amantes do segmento duas rodas. Entre elas, estão as duas etapas do Brasileiro de Motocross, Freestyle, Globo da Morte, Simulador Oficial do MotoGP – que estará pela primeira vez no Brasil -, show da equipe Força & Ação, campeonato de Flat Track e diversas atrações das marcas mais importantes do mercado.

Marcio Saldanha, CEO do Festival Interlagos

“É o único evento da América do Sul que consegue reunir diversas categorias e tribos em torno de uma única paixão: o motociclismo. No nosso Festival Interlagos, estamos de braços abertos para acolher os profissionais do esporte, os integrantes dos grupos de trilhas e de passeios, dos track days, os entregadores, os aventureiros, entre outros — tudo em um único lugar e integrados para gerar excelentes trocas de experiências”, explica Marcio Saldanha, CEO do Festival Interlagos.

As atrações impulsionadas por motores se completam com a gastronomia específica somada às atrações musicais. Um dos exemplos é o Cão Veio, restaurante especializado em hambúrgueres, do também motociclista Henrique Fogaça, que já está confirmado no evento!

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba (24/06) é outro exemplo de atração integrada que já está confirmada para levar os maiores sucessos ao palco, enquanto os visitantes desfrutam de um churrasco de primeira linha.

Em um outro palco, o visitante consegue entrar no verdadeiro universo country, na vibe do Flat Track, tudo embalado pela decoração e pelo som autoral de bandas que tocam do rock and roll ao country americano. A organização fica por conta da equipe Lucky Friends, marca pioneira e referência nesta modalidade

Na sexta-feira dia 23 de junho, o rapper Filipe Ret, um dos três artistas mais ouvidos do Brasil, com mais de um bilhão de visualizações no YouTube, invade o palco principal e rouba a cena com suas poesias e melodias. Trazendo para o Festival Interlagos 2023 | Suhai uma cena diferente, que interage fortemente com público mais jovem, entrante no setor de duas rodas, e “conversando” com outras ativações como a pista de Skate e o concurso de grafite, oferecido pela patrocinadora principal Suhai, que acontecerá dentro do evento.

Para os “pilotos do futuro”, as crianças, o Festival Interlagos terá um espaço kids em que os pequenos podem, inclusive, experimentar motos e brincar à vontade. Tudo com muita segurança e com o objetivo de tornar a brincadeira lúdica e integrada ao evento.

O sonho de pilotar em um dos autódromos mais famosos do mundo

Já pensou poder “rezar” na pedaleira da moto que você sonha, em frente aos boxes, como fazia Valentino Rossi e sair acelerando no “retão” de um circuito internacional? É essa experiência que o Festival Interlagos proporciona: emoção, experiência e fortes sentimentos. Na última edição, foram realizados mais de 6.500 test rides, número que demonstra o apetite do público do segmento de duas rodas por essa experimentação. Em 2022, foram disponibilizadas mais de 80 motocicletas de 12 marcas para avaliação. Para 2023 serão mais de 100 modelos.

Como participar

O Festival Interlagos 2023 ocorrerá durante quatro dias, de 22 a 25 de junho, no Autódromo José Carlos Pace (Autódromo de Interlagos). Horário de abertura dos portões: 7h30. Horário limite de acesso ao evento: 18h. Ingressos a partir de R$ 80.

https://moto.festivalinterlagos.com.br/ingressos

Estacionamento:

– Motos (gratuito): Portão 7 (Av. Senador Teotônio Vilela, altura do nº 261).

– Carros (R$ 50): Portão 9 (Av. Jacinto Júlio, número 13.311).

– Desembarque por aplicativos: Portão D.

Trem

A Estação Autódromo é uma estação ferroviária pertencente à Linha 9–Esmeralda. Está localizada a seiscentos metros do Autódromo de Interlagos.

Festival Interlagos

Com a proposta de oferecer ao consumidor que é apaixonado por motocicletas um mundo totalmente novo e muito além das simples exibições estáticas, Marcio Saldanha criou, em 2019, o Festival Interlagos. Um evento repleto de atrações, tudo em um mesmo local e com opções de test rides nas principais motocicletas comercializadas no mercado. Desde a sua criação, o Festival Interlagos foi se consolidando como um dos principais eventos do setor, sendo hoje integrante do calendário oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo.