Etapa brasileira da maior competição de Edtechs do mundo acontece em novembro

As edtechs brasileiras têm uma grande oportunidade para brilhar e levar o nome do país à maior competição de startups de educação do mundo. O Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação promove no próximo dia 18/11, de forma on-line, a quarta edição do GESAwards Brazil – Global EdTech Startups Awards Competition, etapa nacional do evento que tem como objetivo incentivar a construção de ecossistemas locais que, conectados, apoiem a revolução na educação e contribuam para a aprendizagem de diversas formas. Edtechs interessadas em participar podem se inscrever até dia 10 de outubro no site da competição.

Edtechs

A iniciativa, além de promover as edtechs mais promissoras do mundo, fornece mentoria e ajuda as vencedoras na missão de transformar e apoiar a educação. Mais de 3.500 startups de todo o mundo já se inscreveram no GESAwards, como a Key2Enable, vencedora da etapa brasileira de 2020, que desenvolveu uma série de ferramentas para integrar um teclado inteligente multifuncional a um óculos que pode ser comandado por piscadas de olhos, ampliando as possibilidades de aprendizagem e comunicação de pessoas com deficiência motora e intelectual.

O evento será transmitido ao vivo pelo site do GESAwards e nas redes do Educacional. A edtech vencedora estará classificada para a final de Londres, em 2022, com todas as despesas pagas pelo Educacional. Além disso, a ganhadora irá participar de bootcamps, mentorias e rodadas de negócios com experts do mundo todo, e receberá premiação em dinheiro.

4.º GESAwards Brazil 2021

Quando: 18 de novembro de 2021

Horário: 17 horas

Como: on-line

Inscrições: até 10/10, na página do evento

GESAwards

Sobre o GESAwards – A competição mundial GESAwards foi criada pelo MindCET, Centro de Inovação e Tecnologia Educacional, de Israel. Hoje a competição recebe apoio de outras instituições mundiais ligadas à educação, como o Educacional.

Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação



Reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, baseado em suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A. conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Veja mais no site do Educacional