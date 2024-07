UMA NOITE EM VENEZA: ENOTECA FERRETI COMPLETA DEZ ANO DE HISTÓRIA COM BAILE DE GALA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com alta gastronomia e shows de Tony Gordon, Metalmanera e Serial Funkers, evento oferecerá uma experiência única; ingressos já estão à venda!

Ícone da gastronomia internacional em São José dos Campos e região, a Enoteca Ferreti completa dez anos de história em 2024. Para comemorar a data, será realizado no dia 28 de setembro o baile ‘Uma noite em Veneza’. O evento acontecerá das 20 às 02 horas, no Clube Santa Rita, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site: www.enotecaferreti10anos.com.

Segundo o proprietário da Enoteca, Junior Ferreti, o baile oferecerá uma experiência única com alta gastronomia e shows de Tony Gordon, Metalmanera e Serial Funkers. “O baile é mais do que um evento, é um verdadeiro espetáculo de sofisticação e exclusividade. Neste ano, mergulharemos no fascínio de Veneza, transportando os convidados para uma atmosfera de encanto e mistério”, relata Ferreti.

O dress code do evento é black tie com a adição de máscaras elegantes, remetendo ao charme dos bailes de máscaras venezianos. “Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência única e memorável e além da identidade visual, contaremos também com os melhores fornecedores em suas categorias, garantindo um serviço impecável e uma noite verdadeiramente especial”, comenta Ferreti.

O evento será extremamente personalizado, atendendo às expectativas dos mais exigentes e despertando o desejo de todos os que buscam uma experiência diferenciada e única. “Prepare-se para viver uma noite de sonho e encanto. Estamos ansiosos para recebê-lo e compartilhar momentos inesquecíveis juntos”, conclui Ferreti.

Os ingressos incluem um cardápio selecionado e assinado pela Sediari, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Para mais informações entre em contato através do telefone: (12) 99757-8812 ou acesse as redes sociais @enotecaferretioficial.

DEZ ANOS DE ENOTECA

Fundada pelo casal Ferreti e Fernanda Heringer, a Enoteca Ferreti se destaca não apenas pela excelência na culinária, mas também pela atenção aos detalhes e pela paixão e arte de degustar bons vinhos.

A história da Enoteca Ferreti é uma jornada marcada por experiências únicas e uma visão empreendedora. Ferreti, com uma carreira de sucesso no futebol, tornou-se um empresário no setor gastronômico, trazendo consigo sua paixão pela Itália e sua experiência em restaurantes renomados, já Fernanda trouxe todo o glamour das passarelas internacionais em um toque de sofisticação aos detalhes da Enoteca.

“A Enoteca Ferreti não é apenas um local para apreciar pratos refinados e uma extensa carta de vinhos selecionados a dedo. É um espaço onde histórias se cruzam, amizades são formadas e momentos inesquecíveis são vividos”, comenta Fernanda Heringer.



O casal traz consigo uma bagagem de conhecimento e vivências que resultaram no começo de uma longa história de sucesso. “Ao celebrarmos os dez anos da Enoteca Ferreti, olhamos para trás com gratidão por todas as conquistas e desafios superados e olhamos para frente com entusiasmo e determinação, prontos para continuar surpreendendo e encantando nossos clientes e amigos”, ressalta Ferreti.