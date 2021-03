Candidatos do Sudeste e Centro-Oeste lideraram procura em 2020 por cursos preparatórios para concursos públicos

SP, DF e RJ formam o TOP 3 e somam 36% dos interessados, segundo levantamento do Gran Cursos Online

A busca por cursos preparatórios para ingressar em cargos na administração pública foi maior no estado de São Paulo ao longo de 2020. A capital paulista foi responsável sozinha por mais de 9 milhões de interessados, de acordo com o recente levantamento feito pelo Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil.

Os candidatos do Sudeste do Brasil, composto pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se destacam entre todas as demais regiões do país e detém o maior número de pessoas que buscaram por cursos para certames públicos, somando mais de 20 milhões.

O levantamento do Gran Cursos Online aponta ainda que a região Centro-Oeste aparece em segundo lugar no interesse pelos cursos ao redor do país, com dois estados, sendo eles Distrito Federal e Goiás, com mais de 6 milhões de brasileiros.

Confira, a seguir, os cinco estados com maior procura por cursos preparatórios para concursos públicos no ano passado:

Estados Interessados Representação do total 1. São Paulo 9.085.369 13,04% 2. Distrito Federal 3.936.659 12,39% 3. Rio de Janeiro 6.112.849 10,99% 4. Minas Gerais 5.213.696 9,20% 5. Goiás 2.519.049 5,93%

Fonte: Gran Cursos Online

Entre os motivos para essa alta procura, é possível destacar a necessidade de uma melhor preparação para obter um resultado positivo nas provas, as diversas oportunidades para cargos públicos espalhados pelo país, as promoções e possibilidade de construção de carreira, estabilidade profissional e financeira e os benefícios que os concursos oferecem.

Para Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online, os candidatos buscam atualmente por mais segurança. “Com a crise sanitária gerada pela pandemia no ano passado, que afetou e continua afetando o nosso país, aumentou a sensação de insegurança em relação aos empregos. Por isso, uma das justificativas para a procura de cursos preparatórios para concursos, é ingressar em um cargo que oferece mais estabilidade profissional e melhores remunerações”, avalia ele.

Foto: Divulgação