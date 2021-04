Entre 2,7 milhões de candidatos, apenas 28 tiraram nota máxima na redação do ENEM 2020

Nos demais módulos, no entanto, desempenho médio dos alunos subiu em comparação com 2019

O balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicou que, dos mais de dois milhões de candidatos, apenas 28 tiraram a nota máxima no ENEM de 2020. O número é inferior ao registrado no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019, quando 53 participantes alcançaram a nota mil. A queda pode ter relação com o baixíssimo número de participantes este ano para a prova.

Na edição do Enem 2020, aplicada em janeiro de 2021, mais da metade dos inscritos não compareceu, segundo dados do INEP. Do total de candidatos que prestaram o exame, mais de 3% zeraram a redação. Algumas das razões foram cópia do texto modelo, fuga do tema, parte desconectada e não atendimento ao tipo textual.

Se você está se preparando para a prova, continue lendo esta matéria e veja nosso grupo de dicas.

Dicas para se sair bem na redação do ENEM

Ler

A primeira dica é ler bastante. Além de prática, a escrita requer repertório. Quanto mais você lê, maior fica o seu repertório de vocabulário para escrever um bom texto. Busque boas referências e não leia apenas os clássicos. É importante ter um bom repertório cultural e algum domínio da construção de frases para ter uma boa escrita.

Escrever e reescrever

Para fazer um bom texto, além de escrever bem, é importante ser um atento revisor. Rascunhar o texto antes de passar na folha de prova é muito importante para evitar erros ortográficos e gramaticais que passam despercebidos.

Na primeira escrita, se preocupe com o conteúdo e como você vai estruturar sua tese no texto. Se preocupe com pontuação e acentuação quando for passar a ideia inicial a limpo. Na segunda leitura, você pode também reformular alguns trechos e fazer substituições de palavras repetidas.

Lembre-se de que as redações do exame precisam de todos os itens desta lista.

Divisão do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão.

Introdução com uma tese e uma contextualização do tema.

Desenvolvimento com bons argumentos, com fatos e dados de, no mínimo, dois parágrafos.

Conclusão com a solução do problema proposto.

Estude temas de edições passadas

Para saber o que estudar para o ENEM, um dos métodos é revisitar provas antigas e refazer os exercícios, e com a redação não seria diferente. Pegue os temas das últimas dez edições da prova e faça como se fosse a edição deste ano!

Entenda como é feita a correção

A correção do ENEM é feita em duas etapas. A redação é corrigida por dois avaliadores de maneira independente, que não se comunicam durante seu trabalho. Para chegar à nota final, somam as duas notas e tiram a média. Se existir uma diferença muito grande entre as duas notas, um terceiro avaliador faz a correção, e a nota dele será a nota final do texto.

Com atenção aos detalhes e um bom preparo, é possível se sair bem nesta etapa tão importante da prova!

Foto:Divulgação