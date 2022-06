Ciência da Computação: curso que possibilita a atuação profissional no desenvolvimento de programas e sistemas de informática

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Ciência da Computação, cujos profissionais atuam diretamente com a criação de ferramentas mais simples com computadores pessoais até sistemas complexos como os de processamento de informações e redes corporativas.

O curso

O curso de Ciência da Computação habilita profissionais para desenvolver programas e sistemas de informática, desde os primeiros passos do projeto até a implantação e gerenciamento do software. O profissional terá conhecimento para atuar como desenvolvedor, programador, analista de Tecnologia da Informação, arquiteto de software e gerente de Tecnologia da Informação.

Atualmente, o mercado de trabalho aponta alta demanda pelo profissional da área de Ciência da Computação. Especialmente nas áreas de sistemas de informação e desenvolvimento de aplicativos móveis. Além das empresas privadas/públicas e do trabalho autônomo, o cientista da computação poderá prestar serviços em instituições de ensino e pesquisa.

