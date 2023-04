Se você está querendo saber como começar a estudar AutoCAD, então chegou ao lugar certo! No artigo de hoje, iremos explicar tudo o que precisa saber sobre esse assunto.

O AutoCAD é um software de desenho técnico utilizado por engenheiros, arquitetos e designers para criar projetos em 2D e 3D.

Sendo assim, para aqueles que querem seguir essa carreira, é necessário saber como começar a estudar AutoCAD.

É verdade que, a princípio, pode parecer algo bastante complicado. No entanto, após ler esse artigo, com certeza terá maior facilidade.

Então, para saber como começar a estudar AutoCAD, é só conferir os próximos parágrafos.

Como começar a estudar AutoCAD?

Dentre as nossas melhores dicas de como começar a estudar AutoCAD, podemos mencionar as seguintes:

1. Obtenha o Software

Primeiro de tudo, você precisa obter o AutoCAD, até mesmo para começar a se situar com o software e criar familiaridade.

No entanto, como ainda vai começar a aprender, saiba que existem algumas versões gratuitas das quais você pode utilizar.

Mas, à medida que for avançando nos seus estudos, será necessário obter a versão paga, haja vista que detém alguns recursos mais avançados.

2. Faça um curso online

Aproveite a vantagem que a internet oferece de possibilitar com que possamos aprender qualquer coisa sem sequer sair de casa!

Com uma simples pesquisa na internet, você encontra diversos cursos de AutoCAD, sendo que cada um deles pode agregar muitas informações úteis.

Se você não entende nada sobre AutoCAD, então a nossa dica é procurar por um curso completo, ou seja, que ensina desde o básico até técnicas mais avançadas.

Apenas tenha em mente que alguns cursos são gratuitos, enquanto outros exigem um investimento financeiro.

Sendo assim, realize uma vasta pesquisa para poder encontrar um curso que atenda às suas necessidades e nível de habilidade.

3. Pratique de forma regular

Como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Sendo assim, a melhor dica de como começar a estudar AutoCAD é justamente praticar todos os dias, se isso for possível.

Então, à medida que você aprende novas técnicas e ferramentas, procure praticar com frequência para aprimorar suas habilidades.

É verdade que no começo pode ser difícil, mas não desanime. Se esforce para encontrar tempo em sua rotina para estudar ao menos 30 minutos por dia.

4. Junte-se a uma comunidade online

Cada pessoa internaliza os conteúdos de forma diferente, mas não há como negar que se rodear de pessoas que partilham do mesmo interesse é uma maneira de se manter sempre a par dos estudos.

Por isso, uma ótima maneira de aprender com outras pessoas é juntando-se a uma comunidade online de usuários do AutoCAD.

Alguns fóruns e grupos do Facebook são dedicados exclusivamente ao desenho técnico e podem ser ótimas fontes de ajuda e suporte.

Por meio dessas comunidades, caso tenha alguma dúvida, com certeza irá encontrar pessoas dispostas a lhe ajudar.

5. Use recursos online

Além dos cursos online, existem muitos outros recursos disponíveis online que podem ajudá-lo a aprender o AutoCAD.

Vídeos no YouTube, tutoriais em blogs e guias de instruções estão amplamente disponíveis na internet e com certeza irão lhe ajudar nesse processo.

Portanto, não deixe de aproveitar esses recursos para obter o máximo de seu aprendizado com o AutoCAD.

Começar a estudar o AutoCAD pode parecer intimidante, mas não precisa ser. Com as dicas certas e um pouco de dedicação, você estará criando desenhos técnicos incríveis em pouco tempo.

Como aprender AutoCAD rápido?

Pode ser que você queira saber como começar a estudar AutoCAD apenas para aprender a fazer alguns projetos pessoais, sem se tornar um especialista ou algo do gênero.

É possível que queira apenas saber como operar como freelancer, por exemplo. Se esse for o caso, você pode apenas se focar em estudar o núcleo básico.

Além disso, procure entender também as funções mais antigas do AutoCAD. Com certeza dessa forma você irá aprender mais rápido sobre e conseguirá alcançar os seus primeiros resultados, aprimorando dia após dia as suas habilidades.

A partir do momento que aprendeu o básico, basta ir aprendendo as funções mais específicas que irão atender às suas necessidades de demanda como profissional.

Uma forma bem simples de como começar a estudar AutoCAD, para aprender rápido, é comparar com o ensino de um novo idioma.

Ou seja, primeiro você aprende as estruturas que são mais fundamentais e, em seguida, expande o seu vocabulário.

Como começar a estudar AutoCAD 3D?

O AutoCAD 3D é uma habilidade um pouco mais avançada e, por isso, antes você deve dominar o desenho isométrico.

O desenho isométrico nada mais é que uma forma de representar desenhos técnicos 2D simulando o 3D.

Em seguida, ainda é preciso saber como usar comandos ainda mais específicos e compreender mais a fundo gráficos detalhados.

Tudo isso acaba exigindo um computador mais potente, também, para que possa explorar todos os recursos 3D do AutoCAD.

Há diversos professores com perfis com muitos seguidores no Instagram também que vale a pena seguir para abstrair seus conteúdos e aplicar em seus projetos do AutoCAD.

Quanto tempo leva para aprender a usar o AutoCAD?

O tempo que leva para aprender a usar o AutoCAD pode variar a depender do seu nível de habilidade com softwares de design e da sua experiência anterior em desenho técnico.

Em geral, os usuários iniciantes podem levar algumas semanas para começar a se familiarizar com as funções básicas do programa, como criar linhas, arcos e círculos.

No entanto, para dominar totalmente todas as funções do AutoCAD, pode ser necessário vários meses ou até anos de prática e trabalho com projetos mais complexos.

A chave para aprender bem o AutoCAD é dedicar um tempo consistente para estudar, praticar e buscar recursos e tutoriais online para ajudá-lo ao longo do caminho.

