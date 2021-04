Cada ano novo que entra, os fãs de tecnologia criam expectativas sobre os lançamentos que devem chegar ao mercado. Para o mundo dos celulares, Motorola e Apple foram duas das fabricantes com projetos previstos para este ano, mas o smartphone mais aguardado do ano é outro, e vem da Samsung!

Toda a inovação do Galaxy S20

Se você gosta de acompanhar as novidades das fabricantes de smartphone, deve saber que a linha mais recente da família Galaxy foi a S10, o que levantou uma série de questionamentos sobre a nomenclatura do novo produto da Samsung. A justificativa é simples: são tantas inovações no equipamento que é como se o smartphone tivesse pulado várias etapas de uma só vez. Mas o que há de tão novo no Galaxy S20?

O primeiro item que o consumidor precisa saber é que o Galaxy S20 chega ao mercado com três versões: Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. O preço e os recursos são as principais diferenças entre eles, mas mesmo o modelo mais “básico” é considerado como um celular de nível premium.

Uma evolução da última linha para esta é perceptível já no ao pegar o smartphone na mão: o conjunto de câmeras. Porém, é somente ao fotografar que é possível visualizar a qualidade do produto. São 108 MP de resolução, com um super zoom que gera registros com alto nível de detalhamento. O Galaxy S20 é capaz de ampliar uma imagem em até 30 vezes, o que faz com que a câmera tenha qualidade profissional.

Outra vantagem do conjunto de câmeras está no sensor de fotos noturnas, que foi melhorado para que o usuário consiga fazer registros em ambientes com pouca luminosidade sem perder em qualidade. Na prática, o sistema de câmeras tira várias fotos ao mesmo tempo e une as capturas para formar uma só fotografia, com menos desfoque e ruído.

Se para tirar fotos a qualidade já impressiona, para gravar vídeos não poderia ser diferente. O Galaxy S20 vem com uma câmera capaz de fazer gravações em 8K, 16 vezes melhor que a resolução Full HD – a mesma utilizada por canais de televisão. Dessa forma, os momentos registrados terão sempre uma resolução supernítida. E se alguma parte do vídeo merecer um registro único, é possível gerar uma foto de um frame, com 33 MP de resolução.

Com tantas gravações e fotografias, a memória do smartphone precisa ser muito boa! Saiba que o sistema do Galaxy S20 comporta até 750.000 arquivos desse tipo. Isso é possível graças ao armazenamento interno de 128GB ou 256GB e memória RAM de 8GB ou 12GB. O processador Exynos 990 é equivalente ao Snapdragon 865, o que garante um rendimento adequado em todas as funções desejadas.

O Galaxy S20 é também equipado com bateria de 4.000 mAh e sistema de carregamento turbo. Para os modelos Galaxy S20+ a bateria é de 4.500 mAh e o Galaxy S20 Ultra tem 5.000 mAh. Dessa forma, o usuário não precisa se preocupar em ficar desconectado ao longo do dia, uma vez que esse tipo de bateria tem duração prevista para mais de um dia.

Mas e o preço?

É claro que todos esses recursos tecnológicos e atualizações exigiram da Samsung um alto investimento, o que impacta diretamente no preço final do produto. Além disso, os valores são estabelecidos em Dólar, fazendo com que a conversão neste momento não seja das mais vantajosas para o consumidor. Os valores variam na faixa de R$ 4.000 até R$ 7.000.

Se esse valor ficar acima do seu orçamento, a dica é aplicar um cupom de desconto Galaxy S20. O cupom de desconto é um método prático e simples de garantir um preço atrativo no saldo final. E se comprar um super smartphone como este já é bom, imagine comprar pagando menos?

Depois de receber seu Galaxy S20 em casa, é só aproveitar todos os recursos únicos do equipamento. Não vão faltar oportunidades para colocar o processador de alto desempenho e o conjunto de câmeras em teste! Não é à toa que este é o smartphone mais aguardado de muitos anos.

Imagem de Gerd Rohs por Pixabay