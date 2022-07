A depilação feita de formaadequada é essencial para cuidar da pele. Assim, após a tarefa, a maciez logo aparece. E a pele fica hidratada, luminosa e livre de acnes. Contudo, muitas pessoas lidam com distúrbios devido aos 6 erros mais comuns ao se depilar.

De fato, existem meios de prevenção capazes de evitar que a depilação culmine em disfunções. Isto é, métodos que favoreçam a pele.

Por outro lado, quem já lida com os resultados negativos da prática, como a foliculite, por exemplo, pode recorrer a tratamentos. Como a esfoliação e o sabonete para foliculite, entre outras indicações.

Mas, para não chegar a esse ponto, vale a pena ouvir o que os especialistas dizem sobre isso. A fim de manter a saúde da pele, deixando-a mais bonita e lisa.

Pensando em te ajudar, reunimos as principais falhas de quem depila do jeito errado. Veja o que não se deve fazer na depilação: 6 erros mais comuns ao se depilar.

1. Ficar exposto(a) ao sol após a depilação

Infelizmente, é comum uma pessoa se depilar com pressa antes de ir à praia ou piscina. Sem dúvida, é um dos erros mais comuns ao se depilar. Visto que ficar exposto ao sol após a depilação causa irritabilidade à pele. Com isso, aparecem manchas vermelhas e bolinhas de foliculite.

Contudo, quem acha isso inofensivo à longo prazo, pode ter uma surpresa nada agradável em breve. Já que algumas manchas podem ser permanentes. Por isso, depile-se sempre com um dia ou mais de antecedência, ok?

2. Usar cera quente demais

A depilação com cera quente é feita em salões de beleza, centros de estética e em ambientes domésticos. No entanto, quem não sabe usar da forma certa danifica a própria pele.

Geralmente, isso ocorre ao usar cera quente demais. O que leva à queimaduras, manchas e marcas que podem não sumir. Desse modo, vale a pena moderar na hora de esquentar o produto. Isto é, seguindo as instruções à risca.

Além do mais, é mais indicado usar cera morna durante o processo. Desse modo, os pelos são removidos de forma eficiente e a pele fica macia. Sem falar que os poros são mais dilatados e as queimaduras são evitadas.

3. Utilizar lâmina velha

Utilizar lâmina velha para depilar é uma péssima ideia. Um dos erros mais comuns que precisa ser evitado no dia a dia com certeza!

Vale ressaltar que depois de tanto uso, a lâmina fica gasta, não é mesmo? Dessa maneira, não consegue cumprir sua função com perfeição. Deixando à mostra ainda vários pelos. Bem como cortes na pele, foliculite e ressecamento.

Então, não use mais do que quatro vezes, e nem compartilhe-a com outra pessoa, certo?

4. Passar a lâmina no sentido contrário

Os pelos encravados em geral estão conectados com a depilação mal feita. Principalmente, quem opta por passar a lâmina no sentido contrário ao crescimento dos pelos. Isso faz com que os fios fiquem encravados e os poros obstruídos. Assim como gera foliculite, manchas etc.

Por isso, a fim de evitar essa situação, especialistas indicam usar a lâmina no sentido em que os pelos crescem. A príncipio, pelo menos na primeira passagem. Para “tirar o excesso”. Depois disso, caso seja necessário, pode fazer da outra forma.

5. Não hidratar a pele após a depilação

Uma pele bonita e bem cuidada aumenta a autoestima de qualquer pessoa. Não é verdade? Mas, para isso se tornar realidade, é preciso depilar do jeito certo. E também, saber o que fazer após o procedimento.

Por outro lado, um dos erros mais comuns é não hidratar a pele após a depilação. Afinal de contas, é de se esperar que a pele fique um pouco irritada depois da remoção dos pelos. Em especial, nas áreas mais sensivas do corpo. Como axila e virilha.

Logo, é recomendado o uso de um creme hidratante depois de depilar. Com o intuito de repor nutrientes nas camadas da pele e manter a área sem manchas ou irritações.

6. Demorar para se depilar de novo

Quem se depila depois de muito tempo se depara com pelos mais grossos. E também mais difíceis de serem retirados junto a raiz. Com isso, os fios encravam, a depilação com cera se torna mais dolorosa, etc.

Então, prefira não demorar para se depilar de novo, ok? Mantenha a constância, mas sem exagerar na frequência. O equilíbrio e a boa rotina são fundamentais para a boa aparência da pele.

Agora que você já sabe o que não fazer na depilação, tome cuidado. Evite os erros mais comuns ao se depilar. Dessa forma, sua pele fica cheia de saúde e muito mais bonita. Cuide de você!

Por Priscila de Almeida

Foto: Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/pt-br/foto/mulher-etnica-sem-rosto-depilando-perna-com-navalha-no-banheiro-5938269/