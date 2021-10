Um relacionamento saudável é o que muitas pessoas almejam. Estar num relacionamento onde se é valorizado, onde encontramos segurança e felicidade é extremamente prazeroso, mas nem sempre muito fácil. Existe um caminho a ser percorrido, e precisamos dedicar tempo e, muitas vezes, sair da rotina para agradar a pessoa amada. Neste artigo falaremos sobre saúde no relacionamento dicas para ter sucesso.

O relacionamento ideal

Quando entramos em um relacionamento, inevitavelmente criamos expectativas sobre como ele será e sobre a pessoa com quem estamos nos relacionando. E isso pode ser muito prejudicial, afinal é impossível suprir essas expectativas por completo. O relacionamento ideal é aquele onde ambas as partes estão dispostas a fazer dar certo, a abrir mão de alguns hábitos e razões, de pensar em maneiras como agradar o outro sem esperar nada em troca.

Cumplicidade e sinceridade

Numa sociedade que nos ensina cada vez mais que podemos ser autossuficientes, que não precisamos de ninguém para nada, que nos bastamos em nós mesmos, é difícil reconhecer e aceitar que não há problema em querer ter alguém pra caminhar conosco. Então, para ter saúde no relacionamento dicas para ter sucesso, é preciso entender que deverá haver muita cumplicidade e sinceridade, para admirar a individualidade do outro e ajudá-lo a crescer, com muita cumplicidade e sinceridade.

Cuide do seu emocional

Projetar no outro, expectativas irreais podem trazer uma frustração que levará seu relacionamento à ruína. Saiba reconhecer seus limites e de seu parceiro e saiba que ele não é cem por cento responsável por te fazer uma pessoa feliz. Cuide de sua saúde mental, de seus traumas em relações antigas e não as traga para o relacionamento atual. Somente você é capaz de curar o seu coração antes de entrar num relacionamento e fazer com que suas dores se tornem um fardo para os dois.

Alinhem seus objetivos

Se estiverem dispostos a dar um passo a mais no relacionamento, como oficializá-lo formalmente com um casamento, ou apenas morarem juntos, alinhem seus objetivos. Determinem o que é prioridade para os dois e decidam ir cumprindo metas aos poucos, à medida em que puderem e considerarem sua importância. Um passo de cada vez e vocês podem atingir a saúde no relacionamento dicas para ter sucesso.

Pense em você como um ser individual

O fato de você estar num relacionamento, mesmo que saudável, não anula a importância de se priorizar. De tempos em tempos, escolha fazer algo que você ama sozinho, seja ir ao cinema, ir às compras, tomar um café com um amigo, enfim, algo que resgate sua individualidade e te lembre de que você também é importante.

Não se esqueça de coisas que amava fazer antes do início do seu relacionamento, do caminho percorrido para alcançar sua saúde mental, das práticas que faziam você amar sua própria companhia e se sentir única no mundo, e nunca abandone tais práticas, elas vão refletir diretamente na saúde no relacionamento dicas para ter sucesso.

Saia da rotina

Pesquise em sites de compra como o Amore Totale peças que podem te agradar e agradar seu parceiro. Quem não gosta de ser surpreendido, não é? Prepare surpresas. Não espere uma data especial para fazer isso, faça sempre que possível. Que tal comprar uma lingerie nova e preparar um jantar especial? Ou quem sabe até colocar um bilhete acompanhado de um chocolate dentro da bolsa? As pequenas coisas costumam ter um valor inestimável, pois elas demonstram cuidado nos detalhes.

Façam uma viagem a dois

Com a correria do dia a dia e pela busca incessante por sucesso na vida profissional e financeira, fazemos cada vez menos pausas, e isso nos deixa cansados e sobrecarregados a ponto de vermos isso interferir no nosso relacionamento. A dica é: faça pausas intencionais. Planejem uma viagem a sós, sem amigos, sem família, somente os dois. Encaixem essa viagem na agenda como uma prioridade, ao menos uma vez por ano. Pensem em um lugar que seja a cara de vocês e fiquem por lá, desconectados de todo o resto, focados exclusivamente na saúde no relacionamento dicas para ter sucesso.

Lembre-se sempre do que é essencial

E quando as coisas estiverem difíceis, lembre-se sempre do motivo que te fez embarcar nesse relacionamento. Pense em quais características fizeram você se apaixonar e encarar os desafios de uma vida a dois, mesmo com todos os riscos. Façam disso uma prática constante, para que nunca se esqueçam do que realmente vale a pena.

Saúde no relacionamento dicas para ter sucesso: Momentos difíceis fazem parte do caminho

Uma jornada a dois nunca é apenas feita de momentos felizes, é feita de percalços, de desafios, dificuldades, e tudo isso faz parte do caminho para se ter saúde no relacionamento dicas para ter sucesso, pois as dificuldades fortalecem os laços de uma maneira especial. Elas nos fazem enxergar que realmente temos alguém do nosso lado com quem podemos contar sempre que preciso, alguém que está disposto a caminhar conosco, mesmo em caminhos de pedras.