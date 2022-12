São José Futsal conquista o título da Liga Paulista pela 1ª vez

O São José Futsal conquistou pela primeira vez o título de campeão da Liga Paulista de Futsal (LPF). O time joseense levantou o troféu após vencer o Dracena por 5 a 2 neste domingo (4), no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Na partida de ida, na semana passada, fora de casa, as equipes empataram por 3 a 3.

No primeiro tempo, o São José chegou a estar duas vezes em vantagem no placar, 1 a 0 e 2 a 1, mas o Dracena foi buscar a igualdade.

Na etapa final, empurrado por sua torcida, os joseenses conseguiram se impor em quadra, fazendo valer o fator casa. Os gols do título foram marcados por Matheus (goleiro), Vandinho (2), Gustavo e Alisson.

A equipe do São José Futsal tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.