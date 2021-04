TE Connectivity foi premiada pela Embraer como “Melhor Fornecedor do Ano”

A unidade de negócios Aeroespacial, Defesa e Marinha (AD&M) da empresa foi reconhecida como melhor fornecedora do ano na categoria Hardware Elétrico do Prêmio Supplier Of the Year

A unidade de negócios Aeroespacial, Defesa e Marinha (AD&M) da TE Connectivity, líder global de conectividade e sensores para setores automotivo, agrícola, aeroespacial, energia, industrial entre outros, foi premiada pela Embraer como “Melhor Fornecedora do Ano” na categoria Hardware Elétrico do Prêmio Supplier Of the Year.

Prêmio Supplier Of the Year

A Embraer é a terceira maior fabricante de jatos de passageiros do mundo. O resultado foi anunciado recentemente de forma virtual devido às restrições impostas pelo Covid-19, e contou com a participação do Frank Breslin, vice-presidente de vendas da AD&M, que recebeu o prêmio em nome de todos da TE Connectivity. A seleção do Prêmio Supplier Of the Year da Embraer é realizada por meio de pesquisa interna entre todos os fornecedores, categorizados de acordo com a respectiva tecnologia de atuação, tendo como critério de seleção os indicadores de relacionamento técnico e comercial realizados ao longo de todo o ano.

“Melhor Fornecedora do Ano”

“Estamos honrados em receber este prêmio da Embraer, nosso segundo desde 2012. Acreditamos que a Embraer nos escolheu como merecedora desse prêmio devido à nossa diligência, trabalho em equipe e suporte geral”, afirma Greg Furness, diretor de vendas da AD&M da TE.

AD&M

Para Vinicius Valarini, gerente de vendas da AD&M da TE, o prêmio é um reconhecimento de todo o time TE, incluindo vendas, atendimento ao cliente, gestão de produtos, engenharia, fabricação e qualidade. “Com muito orgulho podemos dizer que a Embraer reconhece e aprecia nossa conformidade e transparência na resolução de questões críticas”.

Embraer

Durante a premiação, a diretoria da Embraer, reconheceu a TE pela parceria de longo prazo, ressaltando a capacidade da empresa de encontrar soluções criativas de design e eficiência de processos aplicáveis à várias plataformas e projetos da Embraer.



TE Connectivity Ltd.

A TE Connectivity Ltd. é uma empresa líder global em tecnologia industrial criando um futuro mais seguro, sustentável, produtivo e conectado. Sua ampla gama de soluções de conectividade e sensores, comprovadas e testadas nos ambientes mais adversos, permitem avanços no transporte, aplicações industriais, tecnologia médica, energia, comunicação de dados e em casa. Com aproximadamente 80.000 funcionários, incluindo mais de 7.500 engenheiros, trabalhando ao lado de clientes em aproximadamente 140 países, a TE garante que TODAS AS CONEXÕES CONTAM.