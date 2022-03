Se você quer saber mais sobre o empreendedorismo feminino, seus desafios, a data comemorativa estipulada pela ONU e ser inspirado (a) por mulheres empoderadas e frases motivacionais, continue lendo este artigo até o final.

O que é empreendedorismo feminino?

O empreendedorismo feminino é um movimento que compreende a idealização, o comando de negócios e as iniciativas de liderança por uma ou mais mulheres.

A presença feminina em altos cargos também faz parte desse movimento do empreendedorismo feminino.

Apesar de demandar disciplina, coragem e criatividade das mulheres, tanto na abertura de um negócio, quanto para o crescimento dentro de uma empresa, assumir essas responsabilidades é uma forma de empoderamento feminino.

Apesar de oempreendedorismo feminino colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, existe diversos desafios a serem superados.

Desafios do Empreendedorismo Feminino

Um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras é conciliar a maternidade com o trabalho.

Muitas vezes, a mulher também tem que dar conta de cuidar da casa e do seu parceiro, que nem sempre entende a sua ausência e, por conta disso, acaba tendo relação com outra mulher pela ausência da mulher dentro de casa.

Além disso, ainda existe discriminação por parte de muitos homens, que não aceitam fazer negócios com mulheres ou que não oferecem as mesmas condições de trabalho para que elas possam subir de cargo na empresa.

Infelizmente ainda há muitos relatos de assédio e desvalorização do trabalho feminino, com julgamentos sobre suposta emotividade e impossibilidade de conseguirem empreender e se comprometer com os resultados da empresa.

Dia do Empreendedorismo Feminino estabelecido pela ONU

Devido às desigualdades ainda existentes e, tendo em vista a do empreendedorismo feminino para o crescimento da economia, em 2014 a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 19 de novembro como o dia do Empreendedorismo Feminino.

O objetivo principal tentar fortalecer o protagonismo das mulheres, chamando a atenção mundial para o impacto social e econômico, a fim de conseguir unir, ampliar e até mesmo fortalecer a proteção dos direitos humanos das mulheres, dando direcionamento para os esforços.

Mulheres empreendedoras no Brasil

Quando se pensa em empreendorismo digital, logo vem à mente a Luiza Trajano, considerada por muitos a mulher de negócios mais inspiradora do Brasil.

Ela tornou a Magazine Luiza uma das empresas mais competitivas do varejo brasileiro.

A Luiza Trajano sempre se preocupou com as pessoas e com as equipes, tendo empatia e prezando pela proximidade com os seus clientes.

Existem muitas mulheres que querem empreender no Brasil, apesar de muitas pessoas ainda criticarem a ideia deser uma mulher de negócios, tendo em vista os desafios do empreendedorismo feminino.

Muitas vezes, as mulheres só precisam de alguma motivação para seguir em frente nos negócios.

5 Frases motivacionais para mulheres

Se você quer se motivar, inspirar e empoderar leiam abaixo algumas frases motivacionais para mulheres empoderadas.

Seja forte, resiliente, corajosa e, acima de tudo, entenda que você tem muito valor como mulher. Desafios estão aí para serem enfrentados e serão apenas mais um que você superará. Nunca ouse se subestimar. Você vai conseguir lutar pelo seu espaço e conseguir construir o seu negócio. A vida sempre vai continuar, mesmo diante das suas falhas. Não tente ser perfeita e não se cobre tanto pelos seus erros. Erga a cabeça e siga em frente, firme e forte. Tenha fé em Deus e seja uma mulher sábia e forte. Vai para cima e não deixe que o medo te atrapalhe no seu crescimento. Seja uma mulher de negócios todos os dias. Independente da situação enfrente o choro e o medo. Nenhuma emoção é capaz de te desqualificar perante qualquer homem.

Frases de Empreendedorismo Feminino para Mulheres Empoderadas

Segue algumas frases de empoderamento feminino: