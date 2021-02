Pode usar lentes de contato com óculos de sol?

Um dos maiores pesadelos de quem usa óculos de grau é a de ter a vontade de usar óculos de sol no dia a dia e não poder. Felizmente, é possível contar com uma alternativa muito boa: as lentes de contato, uma das melhores opções para você que gosta de usar óculos de sol sem ter que abrir mão de uma boa visão.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), mais de dois milhões de brasileiros utilizam lentes de contato para corrigir problemas de miopia, astigmatismo e outros problemas de visão. Apesar disso, muitos ainda não sabem que é possível usar lentes de contato com óculos de sol.

Diante disso, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre o uso de lentes de contato de grau combinada com um óculos de sol. Continue lendo e saiba como ficar confortável em dias de sol!





Lente de contato com óculos de sol

A fabricação dos tipos de lentes de contato se aperfeiçoam cada vez mais, nos dias atuais é possível contar com lentes de contato que atendem os mais altos parâmetros de segurança. Desse modo, é perfeitamente possível utilizá-las com óculos de sol sem sofrer nenhum dano ou incômodo na visão.

Algumas lentes de contato, inclusive, possuem proteção contra raios solares UVA e UVB. Indicamos procurar por um oftalmologista para escolher o melhor tipo de lente de contato para usar com óculos de sol, que atenda todas às suas necessidades.

Dicas para quem usa lente de contato

Assim como usar óculos de grau exigem alguns cuidados no dia a dia, os cuidados com a utilização de lentes também existem e devem ser redobrados para seu conforto e segurança.

Para te ajudar na utilização de lentes de contato, selecionamos algumas dicas práticas que poderão ser implementadas em sua rotina:

Sempre lave as mãos com água e sabão antes de manipular sua lente de contato com grau ;

; Limpe bem suas lentes de contato com os produtos adequados;

Tenha sempre um estojo especial para armazenar suas lentes de contato;

Faça o uso das lentes pelo tempo determinado e as descarte quando esse tempo for ultrapassado;

Nunca durma com as lentes de contato;

Cuidado ao passar maquiagem.

E o mais importante: assim como os modelos de óculos de grau, sua lente de contato deve ser de uso individual!

Como escolher a melhor lente de contato?

Existem muitas lojas para comprar lentes de contato e ainda mais opções de modelos e tipos de lentes, sendo assim, é fundamental contar com uma avaliação médica de qualidade.

Recomendamos que você entre em contato com um oftalmologista de confiança e com boas avaliações de seus pacientes, assim, será possível escolher juntamente ao profissional uma lente de contato que melhor atenda às necessidades que sua visão exige!

Imagem de Pexels por Pixabay