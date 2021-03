ACSP: Aumento nos juros é recado para Governo promover ajustes fiscais urgentes

Para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central acertou ao elevar a taxa básica de juros (Selic) em 2,75% ao ano. “A decisão do Copom de começar o ciclo de elevação da Selic se deve à preocupação com a aceleração da inflação, embora a atividade econômica ainda esteja muito fraca.

Selic

Pode-se discutir se o aumento dos juros contribuirá para desacelerar a inflação, uma vez que não existe pressão de demanda. Pelo contrário, o agravamento da pandemia e das medidas restritivas deverá enfraquecer ainda mais o consumo das famílias. Podemos entender que o comitê quis mandar uma mensagem ao Congresso e ao Executivo sobre a necessidade e urgência de medidas de ajuste fiscal mais efetivas. Apenas com o restabelecimento da confiança na área fiscal será possível reverter a desvalorização cambial que se constitui em um dos responsáveis pela elevação dos preços. Esperamos que essa sinalização atinja seus objetivos, permitindo que as altas da Selic possam ser interrompidas ou, pelo menos, moderadas nas próximas reuniões”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP.

ACSP

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay