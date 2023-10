Empresária de São José foi destaque na Feira do Empreendedor de SP

A especialista em investimentos e finanças, Luciana Ikedo, estreou, na última segunda-feira, dia 16 de outubro, como palestrante na Feira do Empreendedor do Sebrae SP, o maior evento do segmento no país. Ikedo tem mais de 25 anos de experiência em finanças e diversas especializações e certificações essenciais na área e apresentou aos participantes a palestra “Desvendando o crédito: tudo o que você precisa saber para conquistar o mercado”.

O objetivo foi oferecer insights sobre as melhores estratégias na hora de obter crédito junto às instituições financeiras, visando impulsionar os negócios. O bate-papo foi focad em ajudar os pequenos empresários, que geralmente são os que têm mais dificuldade no acesso ao crédito.

“A maioria dos empreendedores não consegue comprovar capacidade de pagamento na hora de conseguir crédito. Falta conhecimento, organização e, por consequência, muitos acabam tendo sérias dificuldades na gestão de seus negócios”, afirma Luciana.

A especialista reforça que o acesso ao crédito é a chave para o crescimento empresarial. “Quando as empresas têm recursos financeiros adequados e planejamento, elas não apenas prosperam, mas também contribuem significativamente para a criação de riqueza, geração de empregos e o desenvolvimento econômico e social da sua região e do país.”, finaliza Ikedo.

Sobre Luciana Ikedo

Palestrante especializada em finanças e investimentos no segmento de saúde, com ampla experiência no mercado financeiro e uma trajetória de sucesso de mais de 15 anos nesse setor. Possui formação acadêmica em Administração de Empresas e diversos MBAs, incluindo um MBA Executivo em Saúde pela FGV e especializações pela University of Tampa e Ohio University, além de um sólido conhecimento teórico aliado a uma visão prática das finanças no contexto hospitalar. Como autora de 4 livros, incluindo seu trabalho mais recente intitulado “Vida financeira: simplificando, economizando e investindo”, tem se destacado por fornecer orientações claras e descomplicadas sobre questões financeiras.

Feira do Empreendedor do Sebrae SP