“Construindo o Amanhã”ação social em prol ao GACC Vale

A segunda edição do “Construindo o Amanhã” aconteceu no último sábado, dia 21, e já deixou aquele gostinho de quero mais, só aumentando a expectativa para o evento do próximo ano.

GACC Vale

Mais de 450 pessoas participaram da nossa ação social em prol ao GACC Vale.

“Construindo o Amanhã”

Além da feijoada especial, o sábado foi de muita emoção e alegria com a animação da banda Nexo e do grupo “Os Karecas” e várias atrações para as crianças. Tivemos a presença vip da apresentadora Mariana Felício , do ator Carlos Casa Grande e da Digital Influencer Milla Gomes para abrilhantar ainda mais o evento .

Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco, aos nossos apoiadores, parceiros e patrocinadores.

Juntos, somos mais fortes!

Foto : Fernando Weikamp

