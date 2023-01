Prefeitura de São José inicia a distribuição dos carnês do IPTU

A Prefeitura de São José dos Campos inicia, nesta primeira quinzena de janeiro, a distribuição dos 260 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Quem fez a adesão ao IPTU Digital receberá o carnê pelo e-mail cadastrado.

O valor pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 7,5%, com vencimento entre os dias 13 e 17 de fevereiro, conforme consta no carnê.

IPTU

Neste ano, a correção do IPTU seguirá o patamar da inflação (INPC), que fechou os últimos 12 meses em 5,97%.

A cota única com desconto e a primeira parcela têm a mesma data de vencimento (entre 13 a 17 de fevereiro, conforme consta no carnê).

Uma facilidade é que você poderá realizar seu pagamento por PIX, apenas com a leitura do QR code identificado na cota única ou nas parcelas do seu imposto.

O protocolo do pedido de desconto ou isenção deve ser realizado até o vencimento da primeira parcela, sob pena de perda do benefício.

Carnês

Neste ano, um novo carnê chega às mãos da população. Mais prático, sustentável e fácil de manusear, ele oferece todos os boletos em apenas uma folha.

Causa animal

Em 2023, novamente, haverá o boleto solidário, que acompanha os carnês. Com ele, é possível contribuir com qualquer valor para os projetos voltados ao bem-estar animal. Toda arrecadação será destinada para incentivar a posse responsável, o controle populacional de cães e gatos, o atendimento médico veterinário e a instalação de microchip. O pagamento, neste caso, não é obrigatório.

Serviços

Pagando o IPTU, o contribuinte garante a execução de serviços e projetos que melhoram a vida na cidade, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e manutenção.

Os contribuintes que não receberem seus carnês deverão emitir o carnê pelo site da Prefeitura ou comparecer aos postos de atendimento.