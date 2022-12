Hospital Antoninho completa 70 anos de prestação de serviços de alta qualidade e humanizados à população

Aniversário será comemorado com missa celebrada por Dom José Valmor César Teixeira, bispo diocesano de São José dos Campos

Antigo sanatório infantil hoje é hospital geral e foi idealizado pelo menino Antoninho da Rocha Marmo, que está em processo de canonização

Pacientes, médicos e colaboradores serão homenageados

Nos últimos anos, Hospital ampliou especialidades médicas

O Hospital Antoninho da Rocha Marmo está completando 70 anos de prestação de serviços de alta qualidade e humanizados à população de São José dos Campos e região.

Inaugurado como Sanatório Infantil, o Hospital faz parte da história de muitos moradores da cidade que nasceram, receberam tratamento no local ou foram batizados na Capela de Nossa Senhora da Saúde. A data também tem especial importância para a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é responsável pela instituição.

A missa em celebração ao aniversário será realizada na segunda-feira, dia 12, às 17h, na Capela de Nossa Senhora da Saúde. Na ocasião, pacientes, médicos e colaboradores serão homenageados.

Para a diretora geral do Hospital Antoninho, Irmã Alessandra Nogueira, comemorar 70 anos é “a maior prova que Deus tem um propósito para a missão deste Hospital, que usou de instrumento um Menino acometido pela tuberculose, que desejava dar alívio e cura para os doentes, principalmente as crianças. O Hospital passou por muitas dificuldades, e diariamente tem suas lutas e vitórias para seguir adiante no mundo moderno. É verdadeiramente um sinal de Deus chegar aos 70 anos, passar por uma pandemia que abalou a todas as entidades devido à crise, e estar em franco crescimento”.

Origem abençoada

A história do Hospital começou com o menino Antoninho da Rocha Marmo, vítima da tuberculose, que idealizou um sanatório para atender crianças carentes de todo o País.

Após sua morte, aos 12 anos, sua mãe e um grupo de benfeitores iniciaram as obras do sanatório confiando sua administração à Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que já desenvolvia um trabalho de assistência aos doentes adultos tuberculosos da cidade.

Inaugurado em 13 de dezembro de 1952, o Sanatório Infantil Antoninho da Rocha Marmo atendeu crianças tuberculosas até a década de 1980, quando o tratamento e controle da doença tornaram-se ambulatoriais.

A partir de 1981, passou a atender como Hospital Infantil de Clínicas e, em 1996, incorporou a Maternidade, instalada anteriormente no Hospital Pio XII.

Há 15 anos, a instituição recebeu o Título de Hospital Amigo da Criança, do Ministério da Saúde e do Unicef, por incentivar o aleitamento materno e adotar práticas humanizadas no atendimento aos pacientes.

Hospital amplia especialidades médicas

O Hospital Antoninho conta com 400 colaboradores, além de 150 médicos, entre plantonistas e demais especialidades do Corpo Clínico, que realizam cerca de 4.200 internações por ano. Oferece 65 leitos de internação clínica e cirúrgica, 10 leitos de UTI Adulto e 7 leitos de UTI neonatal. Atende pacientes de convênios e particulares

Nos últimos anos, a instituição vem ampliando as especialidades médicas atendidas, tornando-se um hospital geral de médio porte. Hoje conta principalmente com as especialidades de Neonatologia, Ortopedia, Clínica Médica, Maternidade, Cirurgias nas diversas Especialidades, como cirurgias plásticas, gerais, otorrinolaringológicas para crianças e adultos, dentre outras.

Em 2019, iniciou o Serviço de Pronto Atendimento Clínico e Ortopédico 24 horas, atendendo atualmente cerca de 2.100 consultas mensais.

O Hospital também oferece um Centro de Especialidades (CEMA) para a realização de consultas médicas com horário marcado e exames de imagem.

Em breve inaugurará o Serviço de Tomografia, abrindo as portas para atendimento de especialidades mais complexas clínicas, cirúrgicas e de imagem.

Antoninho faz parte de grande obra missionária

O Hospital Antoninho da Rocha Marmo faz parte do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, entidade filantrópica que está presente no Brasil, Portugal, Itália e África e administra 5 hospitais – a Rede Madre, incluindo o Antoninho, abrigos para idosos, centros de formação religiosa e humana, além da atuar em pastorais e uma missão humanitária em Moçambique.

Curiosidades sobre o Sanatório

Quando foi inaugurado, em 1952, o Sanatório oferecia 108 leitos infantis. Já no primeiro dia, 7 crianças com tuberculose foram internadas.

Em 1960, o Sanatório Antoninho passou a contar com uma escola primária para as crianças internadas

Em 1969, a jovem Maria do Amparo Silva, que recebeu tratamento no Sanatório, decidiu se tornar uma Irmã Pequena Missionária. Irmã Lúcia Clotilde tem hoje 70 anos e vive em Itajaí – Santa Catarina

Madre Maria Teresa visitava regularmente o Sanatório para saber o estado de saúde das crianças. Dizia que o Sanatório “era o para-raios da Congregação, pois o sofrimento daquelas crianças, certamente tocaria o Coração misericordioso do Bom Deus, Dele alcançando bênçãos inumeráveis”.

Curiosidades sobre o Hospital

O primeiro implante coclear do Vale do Paraíba foi realizado em novembro de 2011 no Hospital Antoninho

O voluntariado do Hospital Antoninho é composto atualmente por cerca de 35 voluntárias

Na Maternidade do Hospital Antoninho, mãe e bebê recebem atendimento integral e humanizado, ficando em alojamento conjunto, prática estimulada pelo Ministério da Saúde que favorece a amamentação e o vínculo familiar.

Em setembro de 2016, o Hospital mobilizou uma força-tarefa de quase 20 profissionais para a realização do parto de quadrigêmeos.

O Hospital conta com um Memorial dedicado a Antoninho da Rocha Marmo, que se encontra em processo de canonização. Na Capela de Nossa Senhora da Saúde estão os restos mortais do menino, transladados do Cemitério da Consolação, São Paulo, em 19/10/2021

A logomarca do Hospital Antoninho será atualizada no dia 13/12, data do aniversário de 70 anos. Ela traduz o atendimento humanizado e integral oferecido à família joseense.

