EmbraerX e Airservices Austrália lançam Conceito de Operação para Mobilidade Aérea Urbana

A EmbraerX, subsidiária para negócios disruptivos da Embraer, e a Airservices, provedora de serviços de navegação aérea civil da Austrália, desenvolveram um novo conceito de operações (CONOPS) para o mercado de táxi aéreo, também conhecido como Mobilidade Aérea Urbana (UAM, em inglês). A Eve Urban Air Mobility Solutions, novo spin-off da EmbraerX, será responsável pela parceria com a Airservices e pelo desenvolvimento de soluções de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM, do inglês Urban Air Traffic Management).

A Austrália é um dos países que está se beneficiando dessa inovação revolucionária, atraindo o interesse e investimentos da indústria, em grande parte devido ao forte apoio do governo e ao histórico de líder mundial em segurança de voo. A criação do CONOPS auxiliará a introduzir e acelerar de forma segura o crescimento do mercado de UAM na Austrália.

“A criação do ecossistema de UAM requer soluções inovadoras, que também é um pilar fundamental da estratégia de crescimento da Embraer para os próximos anos, e a EmbraerX foi criada para atender a essa necessidade”, afirma Daniel Moczydlower, Presidente & CEO da EmbraerX. “Por meio dessa parceria, estamos avançando, de forma conjunta, para que a Austrália se torne um dos primeiros mercados de Mobilidade Aérea Urbana do mundo.

” O CONOPS explora conceitos novos e práticos para facilitar com segurança a introdução da indústria de taxi aéreo. Utilizando a cidade de Melbourne, na Austrália, como modelo, o CONOPS avalia como as soluções de gerenciamento do tráfego aéreo existentes podem inicialmente permitir operações de Mobilidade Aérea Urbana ao mesmo tempo em que se prepara para a escalada de operações por meio de novas tecnologias de gerenciamento de tráfego.

“Esta empolgante iniciativa combina a experiência da Airservices no gerenciamento do espaço aéreo nacional com a inovação técnica da Embraer”, disse Peter Curran, Diretor de Estratégia e Experiência do Cliente da Airservices. “Temos a responsabilidade de manter nossos céus seguros e estamos entusiasmados para potencializar nossa experiência e capacidade operacional no gerenciamento do espaço aéreo por meio da parceria com uma especialista em aviação global. Vamos desenvolver soluções inovadoras que garantam acesso seguro e equitativo ao espaço aéreo urbano para um amplo espectro de aeronaves, incluindo helicópteros convencionais, aeronaves de asa fixa e aeronaves eVTOL”.



O CONOPS aproveita a sofisticada tecnologia de simulação da Airservices para demonstrar como os táxis aéreos podem ser integrados com os usuários já existentes no espaço aéreo de alta complexidade de Melbourne. Este nível de simulação fornece uma base científica para o CONOPS.

Mobilidade Aérea Urbana

David Rottblatt, Líder do Projeto de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano da EmbraerX e indicado para ser o futuro Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Eve afirma que “O CONOPS propõe um método seguro para permitir a expansão da indústria de UAM na Austrália. Seguindo este primeiro passo crítico, começaremos a reunir as opiniões de stakeholders da indústria e da comunidade para informar ainda mais como podemos cocriar este futuro empolgante”.

Para avaliar o CONOPS na íntegra visite https://embraerx.embraer.com/global/en/uatm.Além disso, você também pode revisar o CONOPS e compartilhar a sua opinião no link a seguir: Urban Air Traffic Management Concept of Operations | Engage Airservices (airservicesaustralia.com).

Airservices Austrália

A Airservices Austrália (Serviços Aéreos) é uma organização governamental que fornece serviços seguros, confiáveis, eficientes e ambientalmente responsáveis para a indústria de aviação. A Airservices gerencia com segurança 11 por cento do espaço aéreo mundial, onde há mais de quatro milhões de deslocamentos de aeronaves transportando mais de 156 milhões de passageiros anualmente.

Novos usuários do espaço aéreo, tais como drones (sistemas de aeronaves não tripuladas) e táxis aéreos (operadores de mobilidade aérea urbana) devem ser integrados com segurança ao sistema geral de gerenciamento de tráfego aéreo da Austrália. A Airservices está desenvolvendo soluções tecnológicas inovadoras e capacidade de fornecer novos e valiosos serviços de gerenciamento do espaço aéreo a seus clientes e novos usuários de modo a manter os céus australianos seguros.



Para mais informações, visite: https://www.airservicesaustralia.com/about-us/innovation-and-technology/future-airspace-management/.

Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve)

A Eve é uma empresa nova e independente dedicada a desenvolver o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada na história de mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco específico, a Eve está adotando uma abordagem holística para progredir no ecossistema UAM, com um projeto avançado de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uma abrangente rede global de serviços e suporte e uma solução única de gestão de tráfego aéreo. A Eve é a primeira empresa formada a partir da EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com

EmbraerX

A EmbraerX é uma aceleradora de mercado comprometida com o desenvolvimento de soluções que transformam experiências da vida. Uma subsidiária de inovação disruptiva da Embraer S.A., está localizada na Costa Espacial da Flórida, em Melbourne, nos Estados Unidos, integrada à equipe de engenharia da Companhia no Brasil, todos colaborando com as comunidades globais de inovação.

A equipe de inovadores, criadores, líderes de pensamento e designers da EmbraerX combina a visão do desenvolvimento centrado no ser humano, com a expertise em negócios e engenharia para enfrentar alguns dos maiores problemas de mobilidade da humanidade. Para obter mais informações, visite EmbraerX.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.



Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.



A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.