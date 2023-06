Embraer entrega sexta aeronave C-390 Millennium à Força Aérea Brasileira

Aeronave é a primeira entregue à FAB na configuração de Capacidade Operacional Completa

Avião será operado pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT), na base aérea de Anápolis.

A Embraer entregou hoje à Força Aérea Brasileira (FAB) o sexto jato multimissão C-390 Millennium. Esta é a primeira aeronave entregue na configuração de Capacidade Operacional Completa (Full Operational Capability – FOC, na sigla em inglês). O certificado FOC confirma que o projeto cumpre todos os requisitos definidos pela FAB e que a aeronave é capaz de realizar todas as missões para as quais foi projetada. As demais aeronaves já entregues à FAB serão atualizadas para poderem operar com suas capacidades completas. Além disso, todas as aeronaves a serem exportadas poderão receber estas capacidades.

O sexto avião será operado pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT), na base aérea de Anápolis. Todas as aeronaves encomendadas pela FAB estão preparadas para realizar missões de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390 Millennium.

“É especial entregar à FAB a primeira aeronave na configuração FOC”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança. “Ainda que a FAB já tenha empregado a aeronave nas mais diferentes missões, dentro e fora do Brasil, poderá agora usufruir de forma completa e definitiva da capacidade total do C-390, mostrando ao mundo tudo o que essa aeronave é capaz de entregar.”

Força Aérea Brasileira (FAB)

O C-390 é a mais moderna aeronave de transporte tático militar de nova geração, e sua plataforma multimissão oferece mobilidade incomparável, aliando alta produtividade e flexibilidade de operação a baixos custos operacionais, o que é uma combinação imbatível. O C-390 pode transportar mais carga (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares de carga de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões como transporte e lançamento cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e resgate, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas (ou seja, incluindo terra compactada, solo e cascalho).

Na versão de reabastecimento, a aeronave já comprovou sua capacidade de reabastecimento aéreo, assim como aeronave recebedora de combustível de outro KC-390 a partir de pods instalados sob as asas, sendo a única aeronave no mundo no segmento a realizar tal operação.

Desde a entrada em operação na FAB, em 2019, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota de cinco aeronaves, todas na versão de reabastecimento aéreo, denominada KC-390, já acumula mais de 8.900 horas de voo e números recentes mostram uma disponibilidade operacional de cerca de 80%, com taxa de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria. O C-390 Millennium tem encomendas de Portugal e Hungria, ambos países membros da OTAN. A Holanda, também membro da OTAN, selecionou o C-390 Millennium em 2022.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

C-390 Millennium