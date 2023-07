Jatos E190-E2 e E195-E2 da Embraer recebem Certificação de Tipo na Malásia

Os jatos E190-E2 e E195-E2 da Embraer receberam a Certificação de Tipo da Autoridade de Aviação Civil da Malásia (CAAM, na sigla em inglês). Este marco vem após o anúncio da seleção de dez E-195-E2 pela SKS Airways. A companhia aérea da Malásia irá operar os jatos da família E2 para impulsionar seus planos de crescimento na região.

Os modelos E190-E2 e E195-E2 já foram certificados por três importantes autoridades da aviação civil – FAA (EUA), EASA (Europa) e ANAC (Brasil) em 2018 e 2019, respectivamente.

“Após uma avaliação completa, a CAAM está satisfeita em conceder a certificação de tipo para os jatos E195-E2 e E190-E2. Valorizamos a postura colaborativa da Embraer com o nosso objetivo de garantir o mais elevado nível de segurança e eficiência na indústria aeronáutica da Malásia”, afirmou o Capitão Norazman Bin Mahmud, CEO da CAAM.

E195-E2 TechLion do recente show aéreo de LIMA na Malásia-Foto:EMBRAER/DIVULGAÇÃO

“A certificação da CAAM para o E2 é uma notícia importante tanto para a Embraer quanto para a indústria da aviação”, afirma Martyn Holmes, CCO da Embraer Aviação Comercial. “Com a certificação concluída, já temos as bases para o início do serviço do E195-E2 na Malásia em 2024. A família E2 é a ideal para complementar as aeronaves maiores e aumentar a conectividade regional dentro e fora da Malásia, com menos consumo de combustível, menor emissão de ruído e excelente conforto para os passageiros”, completa.

Em análise da malha aérea da Malásia, a Embraer identificou oportunidades significativas para as companhias do país estabelecerem 120 novas rotas domésticas e no Sudeste Asiático. A abertura de novas rotas rentáveis pode ser viabilizada com o uso de jatos regionais mais modernos e eficientes em custos e consumo de combustível, como o E190-E2 e o E195-E2.

“A família E2 da Embraer está redesenhando o cenário da aviação regional na Ásia-Pacífico com sua eficiência sem paralelo”, afirma Raul Villaron, Vice-Presidente de Vendas da Embraer Aviação Comercial na região Ásia-Pacífico. “É uma solução atraente, que permite que as companhias aéreas ampliem suas malhas e estabeleçam novas rotas na região”.

Os aviões da Embraer estão presentes na frota de cerca de 20 operadoras na Ásia-Pacífico, que operam 200 E-Jets na região.

Jatos E190-E2 e E195-E2

O E190-E2 e o E195-E2 foram projetados com base nas 20 milhões de horas de experiência acumuladas com a primeira geração de E-Jets, garantindo que as aeronaves E2 sejam modernas e avançadas e mantendo a maturidade e a confiabilidade das aeronaves da geração anterior. A primeira geração de E-Jets representa um dos programas de aviação comercial mais bem-sucedidos na indústria, operando atualmente em mais de 80 companhias aéreas em mais de 50 países.

Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para clientes da aviação comercial e executiva, defesa e segurança e agrícola. A empresa também fornece serviços pós-venda e suporte por meio de uma rede mundial de entidades de propriedade integral e agentes autorizados.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de distribuição de serviços e peças nas Américas, África, Ásia e Europa.