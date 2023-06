Jacareí Expo Agro tem lançamento e passa a fazer parte do circuito Brahma de rodeios

Festa regional ganha proporção nacional e promete atrações de sucesso de norte a sul do Brasil

Ontem (14/06) foi lançado o Jacareí Expo Agro, um dos maiores shows do Vale do Paraíba, que ocorrerá entre 14 e 23 de julho na Estrada Municipal do Jardim. Durante o lançamento, os organizadores anunciaram a cerveja oficial, divulgando a participação no circuito Brahma de rodeio.

O circuito Brahma de rodeios é o vínculo entre a bebida, amada pelos brasileiros, e a cultura da música sertaneja. A marca traz a potência de duplas renomadas, além de movimentar o país todo com a competição dos principais rodeios. Agora, o Jacareí Expo Agro torna-se parte do campeonato nacional de rodeio.

Na noite de ontem, também foram abertas as votações para a escolha da Rainha do Rodeio, para votar basta acessar o site oficial do Jacareí Expo Agro. O evento também conta com feira, praça de alimentação, provas com cavalos, mini fazenda e parque de diversões.

A venda de ingressos é online e os interessados podem tirar as dúvidas pelo site oficial do evento. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis no dia do show e para todos há a possibilidade de pagar meia entrada, desde que seja doado 1kg de alimento não perecível.

Foto:Portal Aqui Vale- Cris Cunha

Foto: Portal Aqui Vale- Cris Cunha

Atrações confirmadas

14 de julho – sexta-feira – Maiara e Maraisa

15 de julho – sábado – Hugo & Guilherme + Dennis + Ícaro & Gilmar

20 de julho – quinta-feira – Ana Castela

21 de julho – sexta-feira – Bruno e Marrone

22 de julho – sábado – Gustavo Mioto + Pedro Sampaio

23 de julho – domingo – Clayton & Romário

Jacareí Expo Agro

Data:14 e 23 de julho de 2023

Local:Jacareí Expo Agro

Estr. Mun. do Jardim, 500 – Jardim Santo Antonio da Boa Vista, Jacareí – SP, 12315-020

Ingressos: jacareiexpoagro.com.br