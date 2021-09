Embraer assina novo contrato de serviços com a Alliance Airlines

A Embraer assinou um contrato de serviços de longa duração com a Alliance Airlines para fornecer suporte à frota de jatos E190 da companhia aérea. Por meio do portfólio de soluções da Embraer Serviços & Suporte, o contrato cobre mais de 300 componentes reparáveis ​​e inclui tanto materiais quanto serviços de administração técnica, com apoio das instalações da Embraer na Ásia Pacífico, em Singapura.

Lee Schofield, CEO da Alliance Airlines

“A Alliance tem liderança mundial em pontualidade e desempenho operacional, atributos-chave procurados por nossos clientes na Austrália e em toda a região. O Programa de Serviços de Gerenciamento de Reparos que temos com a Embraer aumentará o desempenho de nossa frota e fortalecerá nossos negócios à medida que crescemos”, disse Lee Schofield, CEO da Alliance Airlines.

A Alliance adquiriu uma frota de 32 jatos E190, sendo que 12 dessas aeronaves estão atualmente na Austrália com as 20 restantes programadas para entrar em operação nos próximos 12 meses.

Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte

“Estamos satisfeitos com essa parceria com a Alliance Airlines em um momento tão crucial”, disse Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte. “A Alliance Airlines aumentou rapidamente sua frota de E-Jets, o que provou ser fundamental à medida que aviação doméstica cresce na Austrália. Este contrato de serviços permitirá que a Alliance garanta a disponibilidade de sua frota com soluções eficazes, eficientes e competitivas.”

A Embraer oferece suporte a companhias aéreas de todo o mundo ao contar com a expertise técnica e uma vasta rede de serviços para componentes. Os resultados são uma significativa economia nos custos de reparo e estoque, redução no espaço necessário para armazenamento e eliminação de recursos necessários para gerenciamento de reparos, garantindo níveis de desempenho. O portfólio da Embraer Serviços e Suporte oferece uma ampla gama de soluções competitivas projetadas para cada cliente para dar suporte à crescente frota de aeronaves da Embraer em todo o mundo, garantindo a melhor experiência de pós-venda na indústria aeroespacial global.

Grupo Alliance

A Alliance é a fornecedora líder de contratos, fretamento e serviços de aviação e manutenção na Australásia, empregando atualmente mais de 800 funcionários em tempo integral. A empresa fornece serviços essenciais para os setores de mineração, energia, turismo e governo e possui a certificação IOSA (IATA Operational Safety Audit) e o status “BARS Gold”, da Flight Safety Foundation, a primeira transportadora na Austrália a ser tão reconhecida.



A Alliance opera atualmente uma frota de 12 aeronaves E190, 24 Fokker F100, 14 jatos Fokker 70LR e cinco aeronaves turboélice Fokker 50. Outros 20 jatos E190 estão programados para serem adicionados à frota até meados de 2022.

A Alliance tem liderança mundial em pontualidade e desempenho operacional, atributos-chave procurados por seus clientes. A empresa possui bases operacionais em Brisbane, Townsville, Cairns, Melbourne, Adelaide, Perth, Darwin e Rockhampton.

Embraer Serviços & Suporte

A rede da Embraer Serviços & Suporte oferece cobertura global e conta com 70 centros de serviços próprios e autorizados, além do Contact Center 24/7 na sede da Embraer, no Brasil. A organização emprega 4.000 colaboradores, que dão suporte a mais de 1.700 clientes e 5.600 aeronaves de defesa, comercias, agrícolas e executivas, bem como serviços agnósticos fornecidos pela OGMA, em Portugal. Os estoques de peças de reposição, avaliados em mais de US$ 1 bilhão, estão estrategicamente posicionados em 24 centros de distribuição nos cinco continentes. Nossos profissionais são especialistas em desempenho de aeronaves, reparo de componentes, distribuição de peças, treinamento, planejamento de peças de reposição, modificações de interior e logística global. A Embraer Serviços & Suporte é uma provedora de soluções projetada para oferecer um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas, prolongando a vida útil das aeronaves e maximizando o potencial da frota da Embraer.

Saiba mais em https://services.embraer.com.

Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda.



Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.



A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Alliance Airlines