Cooperativa Sicoob Cressem recebe pagamentos de tributos municipais em Paraibuna

Moradores poderão pagar tributos municipais como IPTU e ISSQN, além de contas de energia elétrica emitidas pela Cedrap

A partir de agora a população de Paraibuna e municípios vizinhos poderão efetuar pagamentos de tributos municipais na agência do Sicoob Cressem, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, instalada na sede da Cedrap (Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba ), na Vila Modesto.

Prefeitura de Paraibuna

Outra novidade é que os moradores poderão pagar também as contas de energia elétrica emitidas pela Cedrap no município. O sinal verde para a população poder utilizar a rede bancária do Sicoob Cressem para pagamento das contas de casa foi dado no início de janeiro, depois que a Cooperativa assinou contrato de credenciamento junto a Prefeitura de Paraibuna.

Sicoob Cressem

Com isso, os atendentes do Sicoob Cressem poderão recolher tributos e receitas públicas do município por meio do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) integrado em seu sistema. Na prática, os moradores de Paraibuna terão mais uma opção de lugar para poder pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou a conta de energia, por exemplo.

Pagamentos de tributos municipais em Paraibuna

Outros impostos municipais que poderão ser pagos são taxas de alvarás e licenciamento, ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), taxa de coleta de lixo e de melhorias para o município.

O radialista Armando Marques Tassi, 48 anos, morador do Alto do Cruzeiro e disse que ter mais opção vai contribuir com o dia a dia dos moradores, que ainda não têm costume de utilizar os meios eletrônicos. “Realmente vai facilitar a vida do contribuinte sim. É mais uma opção para pagar as contas de casa”, disse.

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cressem, Paulo Alciprete

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cressem, Paulo Alciprete, a iniciativa contribuirá com o dia a dia dos moradores de Paraibuna e dos municípios Santa Branca e Jambeiro. “Os moradores poderão usufruir também de produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa, que apresentam taxas menores que outras instituições financeiras”, disse.