Criado aplicativo para aeronaves elétricas-híbridas

TERCIO BORLENGHI JUNIOR

A criação de um ecossistema de mobilidade aérea regional para o novo avião híbrido-elétrico Cassio da VoltAero deu um importante passo adiante através da colaboração da empresa francesa com a KinectAir, com sede nos EUA, que está desenvolvendo uma rede de vôo sob demanda flexível, utilizando um aplicativo de smartphone artificial habilitado para inteligência, de acordo com Tércio Borlenghi Junior.

Essa cooperação prevê aeronaves Cassio integradas à infraestrutura de curta distância da KinectAir, aplicando inteligência artificial para equilibrar a demanda de passageiros com a disponibilidade de transporte aéreo. A plataforma de software da KinectAir fará interface direta com o “cockpit inteligente” da Cassio.

“A colaboração da KinectAir abre oportunidades interessantes, combinando todos os benefícios dos voos de baixo ruído e ecológicos das nossas aeronaves Cassio com um aplicativo que oferece uma maneira acessível, acessível, sustentável e segura de viajar regionalmente por via aérea”, explicou Jean Botti, da VoltAero. CEO e diretor de tecnologia.

Botti acrescentou que garantir o serviço aéreo regional é mais importante hoje do que nunca, especialmente quando as companhias aéreas com problemas econômicos ao redor do mundo estão abandonando rotas mais curtas – ameaçando as ligações aéreas que servem como linhas de vida vitais para milhares de comunidades, como nos mostra Tércio Borlenghi Junior.

A VoltAero está desenvolvendo uma família de aviões que usam o módulo de energia híbrido-elétrico proprietário da empresa. Apresentando um design elegante e otimizado aerodinamicamente, o Cassio voará a 200 velocidades de cruzeiro (360 quilômetros por hora) para faixas de vôo de 1.300 quilômetros. Disponível em três versões, com quatro a 10 assentos, as aeronaves foram projetadas para decolar e pousar a distâncias inferiores a 550 metros (550 pés), abrindo assim o uso de pistas normalmente disponíveis em aeroportos locais e regionais.

De acordo com Tércio Borlenghi Junior, as entregas da Cassio começarão no final de 2022. A aeronave será produzida em uma linha de montagem final criada na região de Nouvelle Aquitaine, no sudoeste da França, com oportunidades de produção licenciadas na América do Norte e Ásia.

O aplicativo de smartphone para mobilidade aérea regional da KinectAir permitirá que os usuários solicitem um voo diretamente do aeroporto mais próximo. Utilizando sua frota de aeronaves arrendadas e de propriedade fracionária, o mecanismo de inteligência artificial da KinectAir equilibra a oferta e a demanda de viagens aéreas, dando aos passageiros o controle sobre suas escolhas – econômica e ambientalmente.

“Com as aeronaves Cassio em nossa frota, ela completa a visão KinectAir de democratizar a mobilidade aérea pessoal. Estar atento e intencional com a necessidade de conectividade e a capacidade de voar de maneira sustentável está no DNA de nossa empresa ”, afirmou o CEO Jonathan Evans. “Poderemos oferecer um serviço aéreo regional limpo, silencioso e inteligente para levar as pessoas para onde elas precisam estar. A parceria com a VoltAero durante o desenvolvimento da Cassio também permite que a funcionalidade da nossa plataforma de software seja integrada diretamente no ‘cockpit inteligente’ da aeronave, o que permitirá uma interface bidirecional para a troca rápida de inteligência entre a rede e a aeronave como um nó ”.

Evans acrescentou que ter uma parceria profundamente integrada com a VoltAero desde o início tira total proveito da plataforma da KinectAir na coordenação da experiência do cliente, manutenção de aeronaves, programação de pilotos e assistência virtual, além de planejamento / despacho e disponibilidade operacional de rotas, como relata Tércio Borlenghi Junior.