Embraer recebe pedido de cinco aviões E195-E2

A Embraer recebeu um novo pedido firme para cinco aeronaves E195-E2 de uma companhia aérea não revelada, que tem planos otimistas de crescimento nos próximos anos.

Até o final de 2023, a Embraer entregará quatro aeronaves e a última no início de 2024. O valor do contrato é de US$ 389,4 milhões, que será adicionado à carteira de pedidos do quarto trimestre.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios nas áreas de Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

E195-E2