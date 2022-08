Embraer expõe jatos Phenom 300 e Praetor 600 em feira de aviação de negócios em São Paulo

Evento acontece entre 9 e 11 de agosto no Aeroporto de Congonhas (SP)

Empresa promove também a expansão da sua rede de serviços e suporte aos clientes

A Embraer vai expor as suas mais recentes inovações em produtos e serviços para o mercado da aviação de negócios durante a 17ª edição da Labace, maior feira do setor na América Latina, que retorna ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), ocorre entre os dias 9 e 11 de agosto.

Entre os destaques da Embraer estão o Phenom 300, que há 10 anos consecutivo é o jato executivo mais vendido no mundo no seu segmento – resultado de uma visão de melhoria e inovação contínuas do produto que oferece as melhores características da categoria como alcance, velocidade e pressurização de cabine – e o Praetor 600, jato de médio porte mais disruptivo e tecnologicamente avançado da categoria, com alcance intercontinental e sofisticados controles de voo digitais e ampla cabine de passageiro.

Embraer

“A Embraer investe continuamente em tecnologia e inovação que se traduzem em produtos com melhor desempenho, maior conforto, versatilidade, eficiência operacional e soluções premiadas de serviços e suporte que geram valor para os clientes e para o setor como um todo”, disse Gustavo Teixeira, Diretor de Vendas da Embraer Aviação Executiva na América Latina. “É uma satisfação poder contribuir com o crescimento da aviação brasileira por meio da oferta de um portfólio líder do setor, soluções sustentáveis e inovações com visão de futuro”.

17ª edição da Labace

Durante o evento, a Embraer também apresenta as novidades da área de serviço e suporte que refletem o significativo aumento das vendas de jatos executivos da Embraer no Brasil. Recentemente, a companhia anunciou a duplicação de suas instalações no aeroporto de Sorocaba, interior de São Paulo. A unidade, que completou oito anos de operação em março de 2022, conta agora com quatro hangares, sendo três deles dedicados a serviços de manutenção, reparo e revisão de componentes (MRO, na sigla em inglês) e um para suporte a operações (Fixed Base Operator – FBO, na sigla em inglês).

Esta semana, a Embraer conquistou mais uma vez o primeiro lugar em suporte ao cliente, de acordo com a Pesquisa de Suporte de Produto 2022 da revista especializada Aviation International News (AIN). A pesquisa está entre as mais importantes da indústria, gerando avaliações estatísticas de usuários de aviação executiva sobre a qualidade do suporte aos clientes oferecido pelos fabricantes no último ano.

Phenom 300 & Praetor 600