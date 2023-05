Audi do Brasil apresenta lançamentos e oferece testes em pista na 2ª edição do Catarina Aviation Show

Novíssimo Audi RS 5 Competition Plus Track e Audi RS e-tron GT estarão disponíveis para test-drives;

Estande da marca oferece itens das novas coleções da sua grife de roupas e acessórios Audi Collection;

Feira promove encontro de clientes e marcas de luxo no Aeroporto São Paulo Catarina, em São Roque (SP).

A Audi do Brasil anuncia a sua participação na segunda edição do Catarina Aviation Show, evento que ocorre entre os dias 1 e 3 de junho e reúne lançamentos do mercado de aviação, exposição de supercarros, experiências de pilotagem em pista, gastronomia do Grupo Fasano e ativações de marcas do segmento de alto luxo.

“Nós tivemos uma experiência inesquecível na primeira edição do evento. Houve uma sinergia incrível com os nossos clientes, que puderam conhecer de perto os últimos lançamentos da marca e desfrutar de test-drives exclusivos, acompanhados de pilotos profissionais em um ambiente de pista seguro e controlado”, afirma Cláudio Rawicz, Diretor de Comunicação e Marketing na Audi do Brasil. “Estamos orgulhosos em apoiar desde o início este evento que, já nesta segunda edição, está consolidado como um dos principais eventos de alto luxo do país, reunindo negócios, gastronomia e experiências”, conclui.

Na edição deste ano, a Audi do Brasil irá disponibilizar ao público três veículos para test-drive: o superesportivo elétrico Audi RS e-tron GT, a stationwagon Audi RS 6 Avant e o novíssimo Audi RS 5 Competition Plus Track – haverá unidades desses modelos também em exposição. Estarão disponíveis ainda shuttle de clientes para os clientes que visitarem o evento de helicóptero, com o Audi Q5 TFSIe (híbrido plug-in).

Além dos test-drives, a marca das quatro argolas oferecerá em seu estande uma exposição especial da Audi Collection, a grife de roupas e acessórios da montadora, com itens das novas coleções, entre eles roupas, acessórios, mochilas, bonés, guarda-chuvas e chaveiros, entre outros produtos para todas as idades.

A Audi terá à disposição do público o Audi Exclusive, o seu programa de personalização de veículos, que permite aos clientes customizar os modelos da linha esportiva RS com tonalidades exclusivas na carroceria e no interior, oferecendo até 1 quintilhão de possibilidades de combinações conforme suas preferências e necessidades. Os atendimentos são realizados de forma exclusiva e personalizada com especialistas de produto da Audi do Brasil.

Audi do Brasil

A Audi do Brasil participou da primeira edição do evento, em 2022, com a presença de concessionários e exposição de dois veículos, RS e-tron GT e Q3 Sportback. Mais de 300 clientes foram atraídos ao estande da marca, que realizou 171 test-drives dos modelos RS e-tron GT, Q3 Sportback, RS 5, RS 6 Avant, e-tron Sportback e e-tron S Sportback.

Audi RS e-tron GT

O Audi RS e-tron GT é o primeiro esportivo 100% elétrico da Audi, oferecendo desempenho dinâmico e altamente esportivo. Ele precisa de somente 3,3 segundos para acelerar de zero a 100 km/h. A velocidade máxima é de 250 km/h. O motor elétrico no eixo dianteiro também libera 175 kW, enquanto o motor na traseira libera 335 kW. A potência total é 440 kW e o torque total é 830 Nm. No modo boost, a potência aumenta brevemente para 475 kW ou 646 cavalos. Lançado em maio de 2021, o modelo teve todas as unidades disponibilizadas vendidas em menos de 24 horas de pré-venda.

Audi RS 5 Competition Plus Track

O novo RS 5 Competition Plus Track desembarcou no Brasil em março deste ano ainda mais potente, tecnológico e eficiente. A nova linha esportiva é equipada com o propulsor 2.9 V6 Biturbo, que recebeu nova calibração e oferece 450 cavalos de potência entre 5.700 rpm e 6.700 rpm, e 600 Nm de torque de 1.900 rpm a 5.000 rpm. Ele atua em conjunto com a transmissão Tiptronic de oito velocidade, que também recebeu nova calibração para oferecer trocas ainda mais ágeis e precisas. Com isso, a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 3,8 segundos e a velocidade máxima aumentou para 290 km/h.

Audi RS 6 Avant

O RS 6 Avant é equipado com propulsor 4.0 V8 biturbo, de 600 cavalos de potência e 800 Nm de torque, acoplado à transmissão automática de oito velocidades. O conjunto garante um desempenho formidável: a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 3,6 segundos, enquanto a aceleração de 0 a 200 km/h é feita em 12 segundos. Além disso, a motorização ganhou, pela primeira vez, um sistema híbrido leve de 48 volts, melhorando ainda mais a sua eficiência. A velocidade máxima é de 280 km/h. O desempenho em retas e curvas também estabelece um novo parâmetro, enquanto a nova tração integral melhora a estabilidade em altas velocidades, quando as rodas traseiras giram na mesma direção que as rodas dianteiras. Ao manobrar em baixas velocidades, elas giram no sentido oposto às rodas dianteiras para reduzir o raio de giro e facilitar o estacionamento.

Audi Q5 TFSI e

Moderno e eficiente, o novo Audi Q5 TFSIe iniciou as vendas no Brasil em julho de 2022 como o primeiro veículo híbrido da marca no mundo. O modelo é equipado com motor 2.0 TFSI à combustão de 252 cavalos de potência e 370 Nm de torque, atuando em conjunto com um propulsor elétrico síncrono de imãs permanentes (PSM), com 105 kW (143 cv) de potência máxima e até 350Nm de torque máximo já disponível em baixas rotações. O conjunto é acoplado à transmissão S tronic de sete velocidades com aceleração de 0 a 100 km/h realizada em apenas 5,3 segundos e a velocidade máxima (limitada eletronicamente) é de 210 km/h. Com a potência combinada, o Audi Q5 TFSIe quattro desenvolve 367 cv e 500 Nm de torque. A autonomia puramente elétrica atinge 62 quilômetros.

Catarina Aviation Show 2023

Data: 01 a 03 de junho

Horário: 9h às 19h

Endereço: Rodovia Castello Branco, km 62 – São Roque / SP

Imagem de Andreas Lischka por Pixabay