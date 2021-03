RIOgaleão Cargo recebe pela primeira vez voo charter da Aerotranscargo

O Terminal de Cargas do RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão Cargo) recebeu, nesta semana, pela primeira vez, um voo charter da Aerotranscargo. A aeronave teve origem no Aeroporto de Frankfurt-Hahn (HHN), na Alemanha, e foi recebida no RIOgaleão no domingo (21/3) com a tradicional cerimônia de batismo, trazendo 38 toneladas em 236 volumes com equipamentos para atender o setor automotivo, à fábrica da Mercedes Benz, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Leandro Lopes, Gerente Comercial do RIOgaleão, destaca que operações especiais como essa contribuem para viabilizar mais alternativas de conexão comercial entre cidades da América do Sul e Europa, além de fortalecerem o RIOgaleão Cargo como importante player na retomada da indústria, com capacidade e infraestrutura dedicada para receber as operações mais importantes:

Foto:Divulgação

“O RIOgaleão Cargo apresenta soluções transformadoras, expertise, capacidade de integração da cadeia logística e customizações operacionais que agilizam e facilitam a entrega ao cliente. Para termos uma ideia da importância de nosso terminal ao setor automotivo, apenas em janeiro de 2021, cerca de 230 toneladas deste mercado foram movimentadas nos nossos terminais. Parte da produção automotiva também é exportada pelo RIOgaleão, principalmente para países do Mercosul, reafirmando nossa relevância logística para empresas brasileiras no contexto nacional e internacional”, afirmou.

Foto:Divulgação

Aerotranscargo

Além da carga trazida pelo voo da Aerotranscargo, que irá para Minas Gerais, o terminal também mantém um grande volume transportado para as principais montadoras do estado do Rio de Janeiro localizadas no sul fluminense, tais como MAN Latin America (Volkswagen), Nissan/Renault, Jaguar/Land Rover, Hyundai e Peugeot-Citroën.

O RIOgaleão Cargo também movimenta, diariamente, toneladas de equipamentos que entram nas linhas de produção de outras indústrias do Brasil, contribuindo de forma ativa para a cadeia logística nacional. O terminal, por exemplo, é o único no país a possuir um transelevador com frigorifico e com um Cargo Village, para acondicionamento de cargas com ampla e moderna infraestrutura.

RIOgaleão Cargo

Resultado de R$ 30 milhões de investimentos em modernização desde 2014, o RIOgaleão Cargo ganhou um espaço de 55 mil m² para armazenamento de cargas, com 17 mil m³ delas em ambiente totalmente climatizado. Neste local, são mais de 10 mil posições em prateleiras para as cargas, sendo 2.165 com temperatura controlada. Além disso, para os objetos de maior porte, o terminal dispõe de um Transelevador, com quase 4 mil posições, sendo 1,4 mil com temperatura controlada.

Para os aviões, o Terminal de Cargas disponibiliza nove posições dedicadas a cargueiros de grande porte, além de 40 docas para movimentação de carga em caminhões, incluindo também algumas com temperatura controlada. A partir daí, há a facilidade de escoamento da produção para o Rio de Janeiro e outros estados: O RIOgaleão Cargo fica a apenas 20 km do centro da cidade do Rio de Janeiro e a 17 km do porto do Rio de Janeiro, além de estar à poucos kms do eixo rodoviário que liga às regiões sudeste, sul e nordeste do Brasil e aos outros principais mercados de importação e exportação do país.

O RIOgaleão Cargo conta com extensa malha aérea comercial e operações semanais de cargueiros, que alcançam os principais mercados de importação e exportação do Brasil e do mundo. O terminal apresenta infraestrutura moderna, equipamentos com maior eficiência operacional e expertise operacional. O portfólio de soluções customizadas é trabalhado junto à cadeia logística, oferecendo serviços que facilitam qualquer serviço ao cliente e qualquer ação casada entre transporte aéreo e rodoviário.

Mais informações: https://www.riogaleao.com/cargo