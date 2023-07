Em crescimento acelerado, Oscar Calçados abre vagas de emprego em São José dos Campos

Empresa que estima crescimento de 15% em receita em 2023 tem oportunidades abertas para área comercial, fiscal, administrativa e logística

Segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), a região do Vale do Paraíba registrou queda na taxa de desemprego. A queda foi de 13,6% para 9,1%, no primeiro trimestre do ano, representando o segundo melhor número do estado de São Paulo. Parte desse cenário, a Oscar Calçados, rede de lojas de calçados criada no Vale do Paraíba com mais de 170 lojas em todo o Brasil, acompanha o crescimento. A marca prevê o aumento de 15% em receita em 2023 e tem oportunidades de trabalho abertas.

As oportunidades são para Consultor Comercial, Analista de Risco, Auxiliar de Departamento Fiscal e Estoquista – vaga afirmativa para PCDs. A empresa oferece pacote de benefícios, salário compatível com o mercado e para as vagas para a área comercial, fiscal e administrativa, é necessário ensino superior completo. Os interessados podem se inscrever através do link.

Oscar Calçados

Fundada em 1982, por Oscar Constantino, em São José dos Campos, a empresa se tornou um dos principais varejistas de calçados do país, e emprega 2,8 mil funcionários em todo o país. Recentemente, a Gaya Empreendimentos e Participações LTDA, holding detentora do Grupo Oscar, concedeu um financiamento de R$ 90 milhões à UPI Varejo Sul, empresa constituída a partir da recuperação judicial do Grupo Paquetá.

O valor está sendo utilizado pela UPI Varejo Sul, que contempla 63 lojas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para arcar com negociação de dívidas com locadores, fornecedores e trabalhadores das operações varejistas da rede, além de ser o próprio lance do Grupo Oscar para uma possível compra da regional.

Sobre o Grupo Oscar

Com 40 anos de história, o Grupo Oscar possui um e-commerce e uma rede de 170 lojas multimarcas de calçados, roupas e acessórios que permite que os consumidores encontrem produtos para toda a família em um único lugar. Oferece tanto produtos de marcas próprias como Constantino, Done Head, OSC, KULT e M SHUZ, quanto uma curadoria de marcas parceiras consolidadas como Beira Rio, Havaianas, Dakota, Nike, Adidas, Vizzano, Grendene e Fila. Em 2022, o Grupo anunciou a abertura do Oscar Corporate Venture, Venture Capital com foco em startups early stage que tragam inovação aos negócios do grupo e ao mercado e também assumiu a operação e marketing brasileiro da tradicional marca italiana Diadora. Atualmente, as lojas Oscar Calçados estão espalhadas em São Paulo, Vale do Paraíba, Santa Catarina e Pernambuco.