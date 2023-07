4 mirantes no Rio de Janeiro para admirar a cidade maravilhosa

Conheça os melhores lugares para observar do alto a capital carioca

O Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa, encanta visitantes do mundo todo com suas paisagens inesquecíveis. Além das praias exuberantes e da rica cultura carioca, a cidade abriga uma variedade de mirantes que proporcionam vistas panorâmicas únicas.

Para você que já está planejando sua viagem, garanta sua passagem para o Rio de Janeiro e inclua no seu roteiro esses quatro mirantes, onde será possível apreciar toda a grandiosidade da cidade.

1. Corcovado e Cristo Redentor

Não poderíamos iniciar esta lista sem mencionar o mirante mais famoso do Rio de Janeiro, que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno: o Cristo Redentor. Situado a 872 metros de altitude, o mirante do Corcovado oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade.

De lá, é possível contemplar quase toda a extensão do Rio de Janeiro, proporcionando a sensação de observar uma miniatura da cidade maravilhosa. Além disso, é uma oportunidade única de aproximar-se da estátua do Cristo Redentor, com seus 38 metros de altura. Vale ressaltar que o acesso ao Corcovado e ao Cristo Redentor requer o pagamento de uma taxa de entrada, que varia entre R$43,40 e R$79,40, dependendo do local de embarque para o transporte até o topo.

2. Morro da Urca e Pão de Açúcar

Um outro passeio obrigatório para quem visita o Rio de Janeiro é o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, dois ícones da cidade. O Morro da Urca é a primeira parada do famoso bondinho que conduz os visitantes até o topo do Pão de Açúcar. A partir de seus mirantes, é possível apreciar uma vista panorâmica espetacular da região. Existem diferentes opções de acesso, sendo a mais conhecida a utilização do bondinho, cujos valores variam entre R$75 e R$250, dependendo do tipo de passeio escolhido.

3. Vista Chinesa

A Vista Chinesa é um monumento construído em homenagem aos chineses e ao cultivo de chá no Brasil. Situado a 380 metros de altitude, esse mirante presenteia os visitantes com uma ampla vista da Zona Sul carioca.

Do topo, é possível admirar o Corcovado, o Pão de Açúcar, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Morro Dois Irmãos e a Baía de Guanabara. Além de sua beleza singular, a subida até a Vista Chinesa é acessível, podendo ser feita de carro ou a pé, por uma estrada pavimentada. A proximidade desse mirante com as cachoeiras do Horto Florestal torna o passeio ainda mais atrativo e ambos possuem entrada gratuita.

4. Mirante Dona Marta

O Mirante Dona Marta é um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. Localizado a cerca de 360 metros de altitude, ele oferece uma vista espetacular da cidade. Do topo, é possível contemplar o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Maracanã e a Praia de Botafogo.

O acesso ao mirante é gratuito e não exige esforço físico, sendo possível chegar de carro até o topo. Para os aventureiros, há também a opção de realizar uma trilha de nível médio a alto, partindo da comunidade Santa Marta.

Ao visitar o Rio de Janeiro, reserve um tempo para conhecer esses mirantes e desfrutar das vistas deslumbrantes que eles proporcionam. Cada mirante oferece uma perspectiva única que certamente encantará seus olhos.

Foto:Divulgação