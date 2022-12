Equilíbrio financeiro marca 2022 na Prefeitura de São José

Em São José dos Campos, a melhoria dos serviços públicos começa com boa gestão financeira. Em 2022, o equilíbrio das contas públicas garantiu importantes ações em todas as áreas da administração.

Uma prova da boa gestão financeira foi dada em maio deste ano, quando o Tesouro Nacional atestou o equilíbrio financeiro da Prefeitura.

São José dos Campos

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou a Capag (Capacidade de Pagamento) de estados e municípios brasileiros e colocou São José dos Campos no nível B. O governo federal levou em conta três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez.

No mês seguinte, em julho, o município assumiu a quarta posição do ranking estadual do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). São José só fica atrás de São Paulo, Guarulhos e Paulínia.

O ranking representa a soma das riquezas produzidas na cidade e tributadas pelo ICMS em 2021. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento, do Governo do Estado de São Paulo, que usa o valor para o cálculo do ICMS.

Em setembro, a Prefeitura registrou superávit de R$ 350 milhões durante apresentação do balanço das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022.

Gestão

Todos esses resultados positivos aumentam a credibilidade da cidade e atraem os olhares de parceiros.

Em agosto, a Prefeitura de São José assinou contrato de concessão do aeroporto. O acordo prevê que a Aeroporto de São José dos Campos LTDA administre o espaço por 30 anos com previsão de investimentos de até R$ 130 milhões para o período.

O leilão, realizado em fevereiro deste ano, terminou com ágio de 600% em relação ao valor inicial previsto no edital, marca histórica para disputas semelhantes no Estado de São Paulo. A vencedora arrematou o aeroporto por R$ 16,15 milhões. O valor inicial previsto no edital era de R$ 2,3 milhões.

Atendimento

Certificada como a primeira Cidade Inteligente do Brasil, neste ano, a Prefeitura lançou mão de diversas ferramentas para melhorar a vida das pessoas, incluindo o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Linha Verde, lâmpadas de LED, novo sistema de estacionamento rotativo, semáforos inteligentes, serviço de monitoramento por satélite, análise e detecção de mudanças no território, entre outras iniciativas.

Na comunicação com o munícipe, lançou o atendimento via WhatsApp. Do próprio celular, agora é possível ter acesso aos serviços sem precisar sair de casa nem enfrentar filas. Basta mandar um “oi” para o número (12) 3600-2555 e iniciar a conversa. O número, porém, não aceita ligações, apenas mensagens de texto.

E os avanços não param. Em 2023, São José promete novas ferramentas para melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam.

