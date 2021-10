Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e Maestro Adriano Machado juntos, em grande espetáculo, no Espaço das Américas

Projeto “Concerto da Amizade” acontecerá domingo, 5 de dezembro e registra histórico encontro entre os artistas e participação da Orquestra Sinfônica Villa Lobo

O Espaço das Américas é conceituado por promover grandes apresentações e encontros musicais que ficam eternizados na memória do público. E no dia 5 de dezembro não será diferente. A casa recebe a turnê “Concerto da Amizade”, em que três grandes amigos se encontram para celebrar a boa música. Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo e o Maestro Adriano Machado, acompanhado da grandiosa Orquestra Sinfônica Villa Lobos, que estará composta por 43 instrumentistas.

Espaço das Américas

Amigos de fé, Elba e Pe. Fábio tiveram uma herança musical que lhes foi transmitida desde cedo, por meio de seus pais. O pai de Elba foi músico de orquestra popular, enquanto o pai do Pe. Fábio tocava por intuição. O poder espiritual da música selou uma amizade que já foi registrada em algumas canções gravadas por ambos e compartilhada em shows informais para amigos.

Chegou a hora de mostrar para o grande público este encontro que celebra a amizade e a vida. No repertório, clássicos da nossa MPB, sucessos já consagrados do repertório de Elba Ramalho e ainda uma linda homenagem ao Mestre Luiz Gonzaga.

Um concerto inesquecível e recheado de emoções.

Os ingressos para este grande encontro já estão à venda. Para comprar pode ser nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site da Eventim (https://goo.gl/xgibPV)

“Concerto da Amizade” – Elba Ramalho & Padre Fábio de Melo com Maestro Adriano Machado & Orquestra Sinfônica Villa Lobos no Espaço das Américas

Show: “Concerto da Amizade” – Elba Ramalho & Padre Fábio de Melo com Maestro Adriano Machado & Orquestra Sinfônica Villa Lobos no Espaço das Américas

Data: 05 de dezembro 2021 (domingo)

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 18h

Início do show: 19h30

Acesso para deficientes: sim

Censura: Livre – menores de 12 anos acompanhados pelos pais ou responsável legal

Ingressos: Setor Platinum: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Setor Azul: 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setor A, B, C e D : R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | Setor E, F, G e H: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) | Setor PCD: R$ 50,00 | Camarotes A: R$ 380,00 por ingresso | Camarotes B: R$ 240,00 por ingresso.

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site da Eventim (https://goo.gl/xgibPV)

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Protocolo de Segurança

1) Venda de Ingressos

– A venda de ingressos será feita online através do site https://www.eventim.com.br/concerto-da-amizade.

– No dia do espetáculo haverá uma equipe da Eventim realizando atendimento ao cliente.



2) Entrada

– Passaporte da Vacina: em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos Conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saudeSP

– O Espaço das Américas abrirá 90 minutos antes do início do espetáculo garantido assim tempo suficiente para acomodação dos clientes.

– Recomendamos que o cliente chegue com antecedência.

– O posicionamento do público será feito pela demarcação no piso de forma a garantir o distanciamento social exigido.

– O público terá à disposição uma equipe treinada e capacitada a orientar e promover as medidas de precaução à pandemia.

– A conferência de ingressos será feita através de leitores óticos sem contato manual por parte do atendente.

– Lembramos ainda que o uso de máscara pelo público será obrigatório.

– Verifiquem a temperatura de todos antes de sair de casa. No dia haverá a checagem individual de temperatura e não será permitida a entrada de pessoas com temperatura acima de 37,5 graus, sendo orientada a procurar a unidade de saúde mais próxima.

3) Durante o espetáculo

Venda de alimentos e bebidas

– O cliente poderá acessar o cardápio através do QR Code que encontrará disponível na mesa.

– Os pedidos e pagamentos poderão ser feitos direto pelo QR Code ou com o garçom que estará devidamente paramentado e o pagamento poderá ser feito por meio de cartão de crédito ou débito.

– A entrega dos pedidos será feita pela nossa equipe de garçons direto nas mesas, seguindo todas as medidas de proteção para maior segurança dos clientes.

Movimentação pela casa

– Solicitaremos que o cliente utilize a máscara de proteção sempre que precisar sair da mesa. E que evitem a formação de grupos que configuram aglomeração.