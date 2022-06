Cia Teatro da Cidade realiza curso de iluminação cênica para iniciantes

A Cia Teatro da Cidade realiza nos próximos dias 13, 14, 27 e 28 de junho, das 19h às 22h30, o Curso Básico de Iluminação Cênica, ministrado pelo designer de luz William Alves. O curso será gratuito e faz parte da programação do projeto “CAC Walmor Chagas – 21 anos em Cena no Vale”, aprovado pelo Proac 40/2021, de manutenção de espaços independentes, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. As aulas presenciais acontecerão no CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41, Jardim da Granja), em São José dos Campos. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/oLhbTat6Q71uA5co9

O curso tem o objetivo de introduzir os participantes numa das áreas técnicas mais importantes da arte teatral e que ainda há poucos profissionais no Brasil. Esses quatro encontros presenciais possibilitarão que o participante experimente na prática e conheça a importância e o potencial de possibilidades na criação de iluminação cênica. Entre os temas abordados no curso estão: tipos de equipamentos e aplicações. Sistema analógico e digital, História da iluminação, Direção e ângulos de luz, Mapas de iluminação.

William Alves

Formado em Artes Visuais, pela Universidade Cruzeiro do Sul, em 2018, William Alves atua, principalmente, como técnico em Iluminação, Sonorização e Cenocténico. Tem formação na área técnica na SP Escola de Teatro e Artes do Palco, em São Paulo (2011/12), e foi responsável técnico no Teatro Colinas, em São José dos Campos, durante três anos, com montagem e operação, onde recebeu diversos espetáculos do Brasil. Desde 2018, trabalha como técnico de som e luz na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e na secretaria de Turismo e cultura de Pindamonhangaba. Foi co idealizador do “Encontros de Amigos da Iluminação”, realizado em 2019 e 2020, para o aperfeiçoamento técnico na área iluminação.

Cia Teatro da Cidade

O CAC Walmor Chagas foi criado em 2000 como sede própria da Cia Teatro da Cidade, em São José dos Campos/SP. O espaço surgiu com o objetivo de atender, prioritariamente, às necessidades da companhia para realização de ensaios, pesquisas, estudos e apresentações de seus trabalhos e recebeu o nome de Walmor Chagas (1930-2013) para homenagear esse grande ator que, naquele ano, havia completado 50 anos de carreira.

CAC Walmor Chagas

O CAC, que completa 22 anos de atividade contínua na área cultural em 2022, vem difundindo e fomentando o teatro, principalmente, mas também abrindo espaço para todos os setores criativos da cultura, por meio de cursos, palestras, apresentações, shows, debates, congressos, entre outras atividades.

Curso Básico de Iluminação Cênica

Onde: CAC Walmor Chagas – rua Netuno, 41, Jardim da Granja

Dias: 13, 14, 27 e 28 de junho (segundas e terças-feiras)

Horário: das 19h às 22h30

Gratuito

Informações: (12) 982483039 (Andreia Barros)

Inscrições: https://forms.gle/oLhbTat6Q71uA5co9