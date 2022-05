Portaria Remota: solução para a segurança condominial

Sete a cada 10 invasões em condomínios são decorrentes de falha humana; Grupo Ourho, de São José dos Campos, investe em tecnologia e treinamento para eliminar o problema

Além das opções de lazer, a busca por segurança é o que leva famílias a optarem por viver em condomínios. No entanto, segundo dado recente divulgado pela Sindicond (Sindicato dos Condomínios), sete de 10 invasões são decorrentes de falhas no controle de acesso de pessoas.

Portaria Remota

De olho nos números alarmantes e com foco em levar tranquilidade aos condôminos, o Grupo Ourho, de São José dos Campos, tem investido cada vez mais no treinamento de sua equipe e, sobretudo, em tecnologia. Entre suas soluções está a Portaria Remota. Virtual, automatizada, monitorada e segura, ela elimina a possibilidade de falha humana.

WELLINGTON FERNANDES, DIRETOR do Grupo Ourho

“Contamos com tecnologias e equipamentos de última geração, além de softwares e sistemas utilizados apenas pelas melhores empresas de segurança do mundo. Todos os projetos que realizamos são personalizados e elaborados com base em uma análise de risco e vulnerabilidade locais”, afirmou WELLINGTON FERNANDES, DIRETOR do Grupo Ourho.

Com controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços, a solução conta com cerca elétrica, infravermelho, sistema de controle de veículos, monitoramento por meio de câmeras, gravação das imagens por até dez anos, biometria para entrada de moradores e função pânico para pedestres e veículos.

O Grupo Ourho realiza ainda toda a operação do condomínio, como recebimento e entrega de correspondência, encomendas e retirada de lixo. E, no caso de queda de energia que ultrapasse a capacidade de um nobreak, um porteiro é enviado ao local para que o acesso ao condomínio siga ocorrendo de forma manual até que tudo esteja resolvido.

Economia

O novo conceito de portaria permite uma redução de até 70% do custo de uma portaria presencial.

“Entendemos que hoje o porteiro precisa estar sempre atento e o acesso ao condomínio precisa de um controle rígido. Afinal, qualquer descuido da vítima pode ser uma oportunidade para os criminosos agirem. Para isso, a tecnologia tem sido uma aliada para garantir tranquilidade e segurança”, continua WELLINGTON.

Com 30 anos de história, o Grupo Ourho, com sede em São José dos Campos, é composto por empresas com foco em serviços para o mercado corporativo. Com empresa de RH, o grupo oferece processo seletivo de excelência para a comunidade e para o mercado, com profissionais capacitados e condições para que eles possam se dedicar exclusivamente às suas atividades profissionais. Já nas empresas de facilities e segurança eletrônica do grupo, condomínios e empresas encontram o melhor da mão de obra especializada numa escala ainda maior, com banco de dados digitais e ferramentas tecnológicas capazes de apoiá-los.

Grupo Ourho

O Grupo Ourho fica na rua Joaquim Bráulio de Melo, 59, centro, São José dos Campos. Em Taubaté, a unidade está localizada na rua Padre Diogo Antônio Feijó, 240, Jardim das Nações. E, em Lorena, na rua Dr. Azevedo de Castro, 64 A, Centro.

Saiba mais no site grupoourho.com.br e nas redes sociais: @ grupoourho.

Foto: Divulgação