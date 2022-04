Como abrir e gerenciar uma loja de carros na sua cidade?

Atualmente o mercado automotivo está crescendo cada vez mais. Com o aumento das pessoas à procura de dar mais conforto e segurança para suas famílias, cresceu consideravelmente o número de pessoas que querem adquirir um carro 0 km.

Porém como o momento financeiro não é um dos melhores para os brasileiros, cresce bastante também a procura por carros usados. Por isso tem parecido uma boa opção investir em um carro usado.

Com o aumento nesse tipo de mercado é bastante comum encontrarmos bastante estacionamentos de carros usados pelas ruas. Por isso, se você está pensando em abrir seu negócio, nesse setor, fique com a gente e aprenda algumas dicas.

Como iniciar seu negócio?

Para abrir o seu negócio, antes mesmo de investir você precisa fazer uma vasta pesquisa, sobre onde vai ser instalada sua empresa, entender melhor como funciona esse setor, saber qual público você vai atender e quais carros você deve começar.

Saber como está a economia da região onde você vai abrir seu empreendimento, também é muito importante, pois você irá depender dos clientes para que sua loja se mantenha aberta.

As Revendas de carros em Lajeado, é um ótimo exemplo de negócio, boa localização, sabe seu público alvo e um bom atendimento, que é fundamental na hora de abrir sua empresa.

Por isso você deve pesquisar sobre sua cidade, sobre as outras lojas automotivas, saber como elas funcionam. Você fazer uma boa pesquisa no começo de tudo é muito importante, nessa primeira fase você investir todo seu tempo e esforço para aprender tudo sobre o ramo automobilístico.

Obtenha informações úteis e vão te acrescentar para o bom funcionamento de sua loja, pode ser um momento crucial e te trazer bons frutos no futuro.

Faça a legalização do seu estabelecimento de carros usados

Antes de começar a dar forma a sua loja, você deve resolver toda essa parte de legalização. Por isso procure um contador e resolva toda essa parte burocrática.

Não comece seu trabalho sem que tenha terminado essa parte, pois pode te acarretar grandes problemas inclusive financeiros e isso pode pôr uma pedra nas suas metas.

Escolha uma boa localização

Você deve resolver essa questão, pois uma boa localização faz toda a diferença, dê preferência para lugares próximos ao seu público alvo. Escolha um lugar em que sua loja tenha um lugar de destaque e possa ser vista por todos que passarem na rua.

Fornecedores e parceiros certos para conseguir os carros

Esse tipo de investimento vai ser muito importante para sua loja de carros, feito isso faça os pedidos de carros e equipamentos para seu negócio.

Mas atenção, você deve ter em mente que seu gasto inicial deve ser algo em torno de R$40 a R$50 mil, isso sem contar a compra dos carros.

Por isso aquela pesquisa inicial é tão importante, pois é através dela que você vai saber quais os carros mais vendidos atualmente, qual melhor lugar para encontrá-los e melhor maneira, e os carros que seus concorrentes têm disponíveis para venda.

Planejar como você irá obter os carros, é um passo também muito importante. Você terá que definir se primeiro você vai comprar a vista do dono e depois revender, ou se você vai pegar o carro e vai fazer o pagamento para o dono depois da venda.

Essas duas opções são muito usadas nesse tipo de setor, basta você avaliar qual delas é melhor para sua loja de carros usados. Ou se as duas são boas opções de negócio.

Contrate uma boa equipe

Para que você possa ter um bom desempenho, é necessário que você invista em funcionários que sejam capacitados. Saber lidar com o público é uma ferramenta muito importante e o vendedor deve saber suprir a necessidade do mesmo.

Então é muito importante, que além de profissionais capacitados, você invista na formação da sua equipe. Um ponto muito importante também é você sempre cobrar honestidade dos seus funcionários.

Atualmente ainda tem aquela fama de que os vendedores de lojas de carros usados são enganadores, por isso se você e sua equipe sempre passarem uma boa impressão. Será um ponto a mais para sua loja ser bem falada na boca do povo.

Invista na divulgação da sua loja de carros

A publicidade do estacionamento de veículos também é algo muito importante. Faça uma pesquisa e veja qual a melhor forma de fazer a publicidade da sua loja.

Atualmente temos uma ferramenta muito importante e que pode fazer uma excelente divulgação se usada da maneira correta, que é a internet.

Você pode buscar por parcerias em oficinas, entre outros tipos de negócios na sua região, onde você pede uma divulgação e pega da mesma maneira.

Tenha organização

Mesmo que seja no começo do seu empreendimento, é muito importante que você tenha organização com seu ambiente de trabalho e com as papeladas também. Isso pode diminuir consideravelmente seu nível de estresse.

E para te ajudar a facilitar e otimizar seu tempo, você pode fazer o investimento num software de gestão para seu negócio.