9 conselhos para economizar energia com o ar condicionado

O ar condicionado é conhecido como o vilão das contas de luz. Mas você sabia que não precisa ser? Tudo depende de como você usa o aparelho, pois é possível se refrescar e manter sua casa em uma temperatura confortável ao longo do dia, sem precisar abrir mão de tanto dinheiro no final do mês.

Em seguida, fique com essas 9 dicas para reduzir o consumo de energia do seu dispositivo. Elas ajudarão você a aproveitar os benefícios do seu ar condicionado sem medo de pagar contas muito caras. Confira as dicas a seguir para economizar energia em casa:

1 – Escolha modelos com o selo de economia de energia Procel

O selo Procel é uma certificação que atesta a eficiência energética de cada produto. As classificações variam de A (excelente) a E (ruim) e indicam a relação entre o consumo de energia e os resultados fornecidos pelo aparelho, ou seja, quanto menos um ar condicionado gasta e menos tempo levar para se aclimatar um espaço, mais eficiente será.

2 – Considerar os modelos Inverter e use a função de temporizador

À medida que são modernizados, os sistemas de ar condicionado, adquirem mais autonomia para funcionar apenas quando são necessários. Nenhum usuário quer ficar parado junto ao dispositivo o dia todo e programá-lo para se adequar às circunstâncias. O ideal é que se programe automaticamente. Portanto, o melhor é procurar equipamentos com tecnologias voltadas para esta finalidade, como os modelos Inverter ou a função Timer.

A tecnologia Inverter funciona como uma unidade de medida que evita que o motor empurre mais do que o necessário, evitando grandes oscilações de energia para que o aparelho climatize o espaço com eficiência. Por outro lado, o timer é uma programação muito comum em diversos tipos de ar condicionado, e é utilizado para programar quando o aparelho deve funcionar com mais ou menos potência, e quando deve ser desligado.

3 – Instale a unidade externa (condensador) em local com boa circulação de ar

Se você não sabe, parte do processo de climatização funciona retirando o ar quente de dentro e jogando fora. Se o ar quente ficar preso ao redor do condensador, ele não poderá mais expelir o ar quente, forçando o motor a trabalhar mais. O resultado é que o dispositivo consome muito mais energia, demora mais para se aclimatar e pode nem atingir as temperaturas definidas.

4 – O modelo da janela também não pode ser obstruído

Evite tapar as laterais e o fundo do ar condicionado. Isso dificulta o aquecimento do gás com o ar, o que aumenta a pressão interna do sistema e consequentemente reduz a eficiência do dispositivo.

5 – Proteja o exterior da luz solar

As partes externas do aparelho devem ser protegidas do sol, mas sem bloquear as grelhas de ventilação. Um telhado é bom para evitar o superaquecimento e o mau funcionamento do equipamento. Caixas de proteção também podem resolver o problema.

6 – Mantenha as portas e janelas bem fechadas

Tenha cuidado para que o cômodo climatizado esteja com as entradas e saídas de ar bem isoladas, isso serve para evitar que o ar interno escape e o ar externo entre. Aqui estão algumas dicas para gastar menos energia menos com seu dispositivo:

7 – Evite o calor do sol no espaço

Feche as cortinas e persianas, quanto mais luz solar entrar no seu ambiente climatizado, mais esforço fará o ar condicionado. O motor do equipamento sofre para compensar a incidência da luz solar, principalmente se a luz entrar diretamente pelo vidro. Esse esforço extra cobra seu preço e sai do seu bolso.

8 – Mantenha os filtros limpos

Filtros sujos impedem a livre circulação de ar e forçam o aparelho a trabalhar mais. O ideal é limpar mensalmente durante o verão e a cada dois meses no inverno, mesmo que o equipamento não esteja em uso.

9 – Desligue o ar condicionado se for ficar muito tempo fora

Adquira o hábito de desligar a unidade de resfriamento sempre que estiver fora do cômodo por um longo tempo. No entanto, tenha cuidado, se você for sair por apenas alguns minutos, ou mesmo apenas meia hora, é melhor deixá-lo ligado, pois ligar e desligar do aparelho também é muito prejudicial no que diz respeito ao consumo de energia.