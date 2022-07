Feira da Mulher Empreendedora abre inscrições no Vale do Paraíba

Promovido pela Realiza Mulher e inédito no Interior de São Paulo, o evento acontecerá na faculdade Anhanguera, em Jacareí, de 11 a 13 de agosto

A primeira edição da Realiza Mulher – Feira da Mulher Empreendedora do Vale do Paraíba, está com inscrições abertas. O evento que acontecerá em Jacareí, de 11 a 13 de agosto, contará com 66 horas de programação, 33 cursos e palestras e terá a participação de mais de 30 mulheres empreendedoras de sucesso da região, compartilhando conhecimento e experiência.

Segundo o último estudo da Global Entrepreneurship Monitor (GEM-2019), a participação de mulheres à frente de seus negócios é de 37% no Brasil, o que significa 25,8 milhões de empreendedoras, num mercado com 54,5 milhões de empresários(as). O que coloca o país na sétima posição, entre os países do mundo, com maior número de mulheres que empreendem.

Muitas dessas empreendedoras sofreram impacto da pandemia em seus negócios. Segundo estudo Womenomics: Covid-19’s Impacto, do banco Goldman Sachs, realizado em diversos países, as empreendedoras brasileiras foram as mais afetadas: 66% delas tiveram queda na receita e 53% reduziram o número de funcionários. Além disso, 90% afirmaram sofrerem com o sentimento de impotência diante da crise.

Com o apoio da Bayer, da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos), regional Vale do Paraíba (SP) e da Faculdade Anhanguera de Jacareí, o evento visa a valorização das mulheres que estão à frente de seus negócios, contribuindo com o seu desenvolvimento, geração de renda e equilíbrio emocional. Pilares essenciais para um bom desempenho de uma liderança na gestão de uma empresa.

Para a professora Daniela Baroni, diretora das unidades da Anhanguera em Jacareí e São José dos Campos, “um encontro especificamente para o empreendedorismo feminino tem uma enorme relevância para acolher, unir e fortalecer as mulheres que desejam transformar seu sonho em um negócio lucrativo. Empreender é um grande desafio, e o empreendedorismo feminino pode ser um desafio ainda maior. Por este motivo, toda a mulher que possui o sonho de ter um negócio próprio precisa das informações certas, de um bom plano de negócios, de uma rede de apoio para o projeto sair do papel e muita energia para concretizar e manter seu empreendimento”.

Já Ana Claudia Moreira Fonseca, diretora comercial da ABRH-SP – regional Vale do Paraíba afirma que “apoiamos a Feira da Mulher Empreendedora do Vale porque acreditamos no empreendedorismo do capital humano. Quem não entende de pessoas não entende de negócios!”.

Segundo Nanci Contarini, jornalista e empreendedora idealizadora do evento, a feira foi pensada para acolher e apoiar o desenvolvimento das mulheres empreendedoras do Vale do Paraíba. “Quero que seja um local de negócios, de muito aprendizado, do início de novos relacionamentos e também de geração de renda para elas”, enfatiza.

A entrada no evento é gratuita e solidária, com a arrecadação de absorventes higiênicos que serão doados para instituições da região que amparam mulheres em situação de vulnerabilidade.

Para participar das palestras e cursos é necessário fazer inscrição pela plataforma Sympla, neste link, https://www.sympla.com.br/realiza-mulher—feira-da-mulher-empreendedora-do-vale-do-paraiba__1631742

As empreendedoras que desejam expor e vender seus produtos, podem solicitar a reserva de estande por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/1u-YL84QuoUM6CaQqgQ4hYmrMYuzd-SaWSxQ9aJ0jY_M/edit

Realiza Mulher

A Realiza Mulher é uma iniciativa que promove eventos para as mulheres empreendedoras do Interior de São Paulo e foi idealizada e criada pela jornalista e empreendedora Nanci Contarini, que hoje está também à frente da Contarini Comunicação Estratégica, sua consultoria em comunicação e empresa que produz os eventos da Realiza Mulher. O primeiro evento será A Feira da Mulher Empreendedora do Vale do Paraíba, edição Jacareí, que visa contribuir com o desenvolvimento das mulheres empreendedoras e, com isso, impactar positivamente a economia regional.

Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, presenciais ou à distância. Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2014, a instituição passou a integrar a Kroton. Acesse o site e o blog para mais informações: https://www.anhanguera.com/ | https://blog.anhanguera.com

Kroton

A Kroton nasceu com a missão de transformar a vida das pessoas por meio da educação, compartilhando o conhecimento que forma cidadãos e gera oportunidades no mercado de trabalho. Parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira de capital aberto dentre as principais organizações educacionais do mundo, a Kroton leva educação de qualidade a mais de 936 mil estudantes do ensino superior em todo o país. Presente em 1.672 municípios, a instituição conta com 131 unidades próprias, sob as marcas Anhanguera, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar e é, há mais de 20 anos, pioneira no ensino à distância no Brasil. A Kroton possui a maior operação de polos de EAD no país, com 2.259 unidades, e oferece no ambiente digital 100% dos cursos existentes na modalidade presencial. Com a transmissão de mais de 1.000 horas de aulas a cada mês em ambientes virtuais, a Kroton trabalha para oferecer sempre a melhor experiência aos alunos, apoiando sua jornada de formação profissional para que possam alcançar seus objetivos e sonhos. Acesse o site para mais informações. https://kroton.com.br/

Agenda

Local: Faculdade Anhanguera Jacareí

Rua Santa Catarina, 75 – Vila Pinheiro – Jacareí.

Data: 11, 12 e 13 de agosto de 2022

Horário: das 10 às 18h

O evento será aberto ao público, com entrada solidária. Arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal que serão doados às instituições sociais da cidade.

