Rotina de sono: práticas simples contribuem para uma boa noite de sono

Pandemia afetou a qualidade do sono de muitas pessoas, mas algumas alternativas podem ser seguidas para trazer mais tranquilidade e descanso

A insônia é um problema que tem afetado boa parte dos brasileiros durante esta longa quarentena, em decorrência da ansiedade e agitação causadas neste período de pandemia.

A preocupação maior é que a insônia pode gerar uma série de outros problemas para a saúde e bem-estar das pessoas, como mudança de humor e problemas imunológicos, por exemplo. Por isso, atentar-se à qualidade do sono e buscar medidas que contribuam para melhorar o descanso são pontos importantes e que devem ser feitos por todos.

Profissionais indicam que atividades físicas regulares, técnicas de meditação e massagens podem contribuir para o relaxamento e, consequentemente, para melhorar a qualidade do sono. Essas medidas ajudam no alívio do estresse e da tensão física, que são alguns dos responsáveis pela falta de sono.

Outros fatores também contribuem para uma boa noite de sono, por exemplo a disposição do ambiente. Silêncio, luzes mais baixas no quarto e uma cama box com colchão mais confortável são alguns exemplos que podem interferir na qualidade do descanso.

Além disso, reduzir o uso de aparelhos eletrônicos próximo ao horário de dormir também é um fator determinante para uma boa noite de sono. Com notícias constantes e estar sempre conectado pode causar ansiedade pelo contexto da pandemia. Uma alternativa para isso é ler um livro, conversar com familiares ou até mesmo ouvir músicas antes de se deitar.

Após um dia estressante, tomar um bom e relaxante banho antes de dormir também contribui para acalmar os ânimos e descansar de verdade ao deitar-se. Por isso, tire uns minutos para o autocuidado atrelado ao momento do banho.

Desde o início da pandemia, a saúde mental das pessoas se tornou ainda mais prioridade e o grande desafio é controlar os problemas psicológicos causados pelo isolamento e perda de pessoas próximas, por exemplo. O sono traz benefícios ao corpo e à mente; portanto, o cuidado com ele é extremamente necessário para cuidar do emocional das pessoas também.

