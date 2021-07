Raízes de Porto Seguro: começou o maior Festival Gastronômico do Sul da Bahia

Abertura Oficial do Evento aconteceu nesta quarta 30 de junho na sede do município.

Após uma intensa campanha de aquecimento nas mídias sociais que agitou os setores gastronômico e turístico da região, O Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro começa oficialmente nesta quarta-feira, 30 de junho.

Nascido com a proposta de um resgate da influência indígena na culinária regional, o Festival incentivou os chefs e estabelecimentos participantes a proporem criações ou releituras de pratos que fizessem uma junção entre a gastronomia tradicional e contemporânea. O resultado está disponível no instagram e site do evento, onde foram postados os mais de 90 pratos participantes. O colorido da página já entrega a variedade e beleza das criações, com a participação de desde chefs e restaurantes renomados a estabelecimentos populares.

Isla Lounges Porto Seguro

A abertura oficial do Festival aconteceu no Isla Lounges Porto Seguro, com a participação dos representantes do estabelecimentos e autoridades do setor turístico e gastronômico municipal e também da comunidade indígena Pataxó, que performaram um ritual de purificação e boas energias no início das atividades.

Durante as falas, Alex Pasquale da ABRASEL Costa do Descobrimento prestou seus agradecimentos e ressaltou o privilégio por estar à frente da Abrasel local e destacou que o momento é de união apesar do distanciamento, onde o associativismo se torna ainda mais importante no setor gastronômico e na entidade.

Nanci Costa do SENAC destacou o profissionalismo na execução do evento e a felicidade com a grande adesão dos restaurantes: “O nome é inspirador e mostra que o evento veio para ficar e para oxigenar o setor. O SENAC está à total disposição para auxiliar os restaurantes nos seus processos de profissionalização”, complementa.

O SEBRAE estava representado pelo gerente adjunto Enilvado Piloto e a gestora do Projeto de Turismo Flavia Goroni. Alex Brito, Gerente Regional da entidade falou por videoconferência com os participantes e destacou o significante papel do trabalho coletivo e a importância dos parceiros na composição de um evento de sucesso como o Festival Raízes de Porto Seguro.

Anderson Quaresma, Superintendente de Turismo do município, frisou o papel de força motriz que é Porto Seguro na retomada segura das atividades turísticas. O Prefeito Jânio Natal Ressaltou as ações de combate a COVID-19 realizadas pela Prefeitura e as melhorias de infraestrutura no município e seus distritos, apresentou o projeto arquitetônico e urbanístico de reforma da Passarela do Descobrimento e também parabenizou o setor Gastronômico ressaltando a importância do mesmo para a economia local.

O Festival

As atividades do Festival Raízes de Porto Seguro seguem até o dia 17 de julho e acontecerá em formato híbrido, tanto nos restaurantes quanto via delivery, conforme disponibilidade de cada estabelecimento. O evento contará ainda com uma programação online no Instagram e YouTube do festival, através de uma Websérie com a participação de chefs locais que farão releituras de pratos da culinária indígena.

Estabelecimentos participantes por Local

Porto Seguro Acarajé Gourmet Pizza RAO Abará Gourmet Restaurante Penny Lane Bar Clube de Praia Beat Beach Restaurante Colher de Pau Restaurante Colher de Pau Lounge Cabana Mar & Mar Complexo de Lazer Toa Toa Portu Gourmet Vovó Bela Restaurante Cabana Malibu Casarão Adega Restô Resort Arcobaleno Bentivi Gallo Praia Gallo Porto Seguro Barraca do Gaúcho Banzé Pantera Deck Bar Cabana Macuco Ecológico Hotel Solar do Imperador Restaurante Casa da Esquina Rei do Caldo Restaurante Porto Geraes Arraial d’Ajuda Mr. Pastas Pousada Cravo e Canela Bistrô Cajoá Cozinha Sorvete Amigo OCTO Cozinha do Mar Ousado Café Bar Varanda Mucugê Restaurante Emporium Bistrô Pousada Bistrô D’Oliveira Bistrô D’Oliveira Praia Uiki Parracho Boteco da Praça Maré Beach Bar Restaurant Cabana Arapati Restaurante Paulo Pescador Pé Roxo Praia Bar Trancoso Pousada e Restaurante Capim Santo Awê Praia Gino Gastronomia Hotel Rio da Barra Zé Barbudo Lounge Beach Trancoso Hotel Bahia Bonita Maion Hotel e Boutique Caraíva Pousada e Restaurante Mangue Sereno Restaurante Casa de Taipa Restaurante Comune Tropicália Caraíva Bar e Petiscaria do Pelé Pousada Vila do Mar Koa Pier Bar Boteco Mangaba Maré Café Esfiha Caraíva BiriBiri Restaurante A Hamburgueria Caraíva

Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro

Onde: Porto Seguro, Caraíva, Trancoso e Arraial d’Ajuda.

Quando: 30 de junho a 17 de julho de 2021

Realização: Abrasel , SEBRAE, SENAC e Prefeitura Municipal de Porto Seguro-BA.

Site: http://raizesdeportoseguro.com.br/