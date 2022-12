3 receitas para noites românticas

Independente do motivo, uma noite romântica pode ser extremamente importante para um casal, não é mesmo? Para que tudo ocorra com tranquilidade, é fundamental planejar as comidas e bebidas que serão servidas.

Pensando nisso, separamos três receitas incríveis para você surpreender a pessoa amada: uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Confira a seguir e saiba mais:

Queijo brie folhado

O queijo brie é um dos tipos de queijos mais saborosos de todo o mundo. Além disso, é uma opção muito versátil, que pode ser preparada de diferentes maneiras, sempre com muito sabor.

Para preparar a receita de queijo brie folhado, você vai precisar dos seguintes ingredientes:

Ingredientes

150 gramas de queijo brie ;

; 200 gramas de massa folhada;

Ovo para pincelar;

Mel a gosto;

Frutas secas, castanhas e nozes a gosto.

Modo de preparo

Abra a massa folhada e coloque o queijo no centro, passe mel no queijo, una as pontas da massa e feche completamente. Pincele o ovo para dourar. Leve ao forno preaquecido a 250 °C por cerca de 25 minutos ou até dourar.

Retire do forno, adicione frutas secas, castanhas, nozes e finalize com mel a gosto. Sirva e aproveite essa combinação de sabores.

Filé mignon com molho gorgonzola

O filé mignon é um dos tipos de carnes bovinas mais saborosas, principalmente combinado com molhos diferenciados, como é o caso do molho gorgonzola. Para essa receita você vai precisar de:

Ingredientes

500 gramas de filé mignon;

300 gramas de creme de leite;

200 gramas de queijo gorgonzola ;

; 1 colher de sopa de manteiga;

1 fio de azeite;

1 ramo de alecrim;

1 dente de alho amassado;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo

Tempere a carne com sal e pimenta, depois reserve. Aqueça uma frigideira, coloque manteiga, azeite, alecrim e alho. deixe a carne dourar de ambos os lados, retire e reserve.

Na mesma frigideira do preparo da carne, coloque creme de leite e queijo gorgonzola, mexa até o queijo derreter completamente. Depois que o molho encorpar, coloque a carne novamente na frigideira e deixe cozinhar por alguns minutos.

Sirva com os acompanhamentos e com as bebidas de sua preferência.

Crème brûlée

Quando o assunto é doces e sobremesas, o crème brûlée é um dos mais conhecidos e apreciados em todo o mundo. A melhor parte é que prepará-lo é mais fácil do que muitos imaginam, você vai precisar de:

Ingredientes

½ fava de baunilha;

250ml de creme de leite fresco;

50 gramas de açúcar refinado peneirado;

3 gemas de ovos caipiras;

Açúcar demerara.

Modo de preparo

Misture as sementes da fava baunilha com as gemas e o açúcar refinado, bata até formar uma mistura homogênea, reserve a mistura. Em uma panela adicione o creme de leite e acrescente a fava de baunilha, leve ao fogo médio até ferver.

Acrescente um pouco desse creme de leite na mistura de gemas. Passe a mistura em uma peneira, garantindo que fique bem liso. Mexa bem até encorpar.

Despeje essa mistura nos recipientes de sua preferência e coloque-os todos juntos em uma assadeira. Adicione água fervendo até a metade da assadeira, para que eles fiquem em banho-maria.

Deixe assar em forno preaquecido em temperatura mínima, por cerca de 40 minutos. Leve para a geladeira por algumas horas.

Na hora de servir, coloque açúcar demerara em cima do creme, esquente uma colher e passe por cima do açúcar, se preferir, utilize o auxílio de um maçarico.

Imagem de Nina por Pixabay