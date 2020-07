KFC lança edição limitada do Chicken Share e da Batata Secreta no Brasil

O mês de julho tem duas novidades no cardápio do KFC Brasil. A maior rede de frango frito do mundo traz para os KFC Lovers edição limitada do Chicken Share, uma releitura do icônico balde de frango para compartilhamento entre duas pessoas, e lança a Batata Secreta, acompanhamento que substitui a versão normal, com tempero secreto que leva toque especial do Coronel Sanders. As novidades chegam nesta quarta-feira (22) em todo o Brasil pelo aplicativo da Uber Eats.

Chicken Share

Disponível em duas versões para provar em casa, o Chicken Share oferece em baldes menores frangos empanados com as receitas Secreta ou Crocante: 6 variados, sendo 2 pedaços e 4 tirinhas, e também 8 tirinhas. Todas as opções serão vendidas por R$ 37,90 cada, e terá versão promocional de variados por R$ 29,90, com venda exclusiva pelo Uber Eats.

Batata Secreta

Para acompanhar os famosos baldes e sanduíches, a rede apresenta um acompanhamento inédito: a Batata Secreta. Sucesso nos EUA, as batatas fritas crocantes são temperadas com a Receita Secreta, preparada com 11 ervas e especiarias icônicas e secretas do Coronel Sanders, resultando em um sabor inigualável, assim como o frango empanado do KFC. A porção de 115g poderá ser pedida para retirada no balcão ou delivery.

Batata Secreta

“Em meio a esse momento de distanciamento social, buscamos reforçar o nosso espírito de compartilhamento e a nossa paixão de servir as pessoas. Com o canal do delivery, é possível pedir e surpreender e levar nosso carinho a algum amigo ou familiar que é apaixonado pelo frango mais gostoso do mundo”, comenta Jeronimo Junior, diretor-geral do KFC Brasil.

Desafio Chicken Share

Desafio Chicken Share – A agência The Heart criou uma campanha para comunicar a novidade com ampla divulgação nos canais digitais do KFC. Nas próximas semanas, será lançado o “Desafio Chicken Share” no Instagram @kfcbrasil. Os apaixonados por frango serão convidados a compartilharem momentos dentro de casa marcando os perfis @kfcbrasil e @ubereats_br.

KFC_Chicken Share

Para fazer os pedidos pelo aplicativo, basta baixar o app do Uber Eats e procurar a marca KFC. Caso queira surpreender outra pessoa, informe o nome e endereço desejado. O pedido é preparado seguindo todos os protocolos de segurança de alimentos e chega com lacre na casa dos consumidores. Consulte a unidade mais próxima da sua casa no site www.kfcbrasil.com.br/lojas.

Campanha solidária “De Coração, KFC”

Campanha solidária “De Coração, KFC” – Em reconhecimento aos heróis da sociedade, os profissionais de saúde que têm trabalhado incansavelmente para salvar vidas, o KFC Brasil já distribuiu mais de 40.000 sanduíches de frango desde o mês de abril, em quase 100 unidades de saúde pública definidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

A campanha solidária “De Coração, KFC” tem a meta de doação de 60.000 lanches nas unidades AMAs e UBSs da capital paulista. Os sanduíches são preparados e entregues todo fim de semana pela própria equipe da rede, junto com mensagens especiais de agradecimento e incentivo.

KFC – Kentucky Fried Chicken

O KFC – Kentucky Fried Chicken – é uma rede de restaurantes norte-americana criada em 1952 pelo Coronel Harland Sanders, em Kentucky, nos EUA. A Receita Secreta do delicioso frango – grande sucesso feito à base de 11 ingredientes secretos – está trancada num cofre em Louisville, no Kentucky.

A rede soma mais de 23 mil restaurantes distribuídos em 140 países e, no Brasil, é operada pela IMC – International Meal Company – empresa de capital aberto também detentora das marcas Pizza Hut, Frango Assado, Viena, Olive Garden, entre outras.

