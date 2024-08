TERCEIRA EDIÇÃO DO FOOD VALE ACONTECE NA PRÓXIMA SEMANA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com uma série de palestras, workshops e feira de expositores, maior evento para gestão de empresas de alimentação fora do lar do Vale do Paraíba terá ingresso solidário

O Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de São José dos Campos e região (Sinhores),

Sinhores

em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizará no dia 20 de agosto, das 10 às 19 horas, a terceira edição do maior evento da região para gestão de empresas de alimentação fora do lar. OFórum de Empreendedores e Profissionais de Alimentação do Vale do Paraíba (Food Vale) está marcado para acontecer na Cooper Johnson, em São José dos Campos, e terá ingresso solidário.

Segundo o presidente do Sinhores, Antonio Ferreira Junior, o fórum que conta com a co-organização da Chef Thais Okamoto, reunirá profissionais e especialistas com objetivo de promover a inovação e o crescimento do setor de alimentação na região. “Nossa intenção com o Food Vale é criar um ambiente onde empreendedores e profissionais possam se conectar, compartilhar experiências e explorar novas ideias que possam transformar o mercado. Temos certeza que assim como nas edições anteriores esse fórum será um sucesso, com palestras inspiradoras e workshops interativos que possibilitam novas perspectivas e ensinamentos para todos os participantes”, afirma o presidente.

O evento é aberto para empresários, nutricionistas, chefs de cozinha, gerentes, administradores e outros profissionais do ramo alimentício, bem como para aqueles interessados em empreender no setor de gastronomia. As inscrições podem ser realizadas através do link

bit.ly/foodvale-2024, com a opção de ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para mais detalhes acesse o Instagram: @‌foodvale012.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

AUDITÓRIO INOVAÇÃO

Palestra 1: 10h – Boas Práticas de manipulação de alimentos com a Vigilância Sanitária

Palestra 2: 14h – Cadê meu lucro? Porque trabalha-se tanto sem ver o resultado financeiro com Alexandre Garcia (SEBRAE)

Palestra 3: 15h15 – Marketing gastronômico e experiência do consumidor: estratégias eficazes COM Wzilyana Melice Farias (SENAC)

Palestra 4: 16h – Mesa Brasil – Aproveitamento integral de alimentos e redução de desperdícios com Michelly Fortunato (SESC)

Palestra 5: 16h30 – Os desafios dos perfis comportamentais e das gerações no mercado de trabalho com Karla Clarinda e Fabi Vieira

17H30 COFFEE BREAK – AUDITÓRIO

Palestra 6: 18h00 Pessoas, o seu maior desafio e a principal alavanca para o seu sucesso com Marcelo Politi

‌ ESPAÇO CRESCER

Palestra 1: 15h – A higiene profissional como ferramenta de economia e qualidade em restaurantes com Leonardo Galera ( Higemaster)

Palestra 2: 16h – Mesa Brasil – Aproveitamento integral de alimentos e redução de desperdícios com Michelly Fortunato (SESC)

WORKSHOPS

10h Arroz de polvo, com a Chef Thais Okamoto.

11h Harmonização de Queijos e Vinhos da Mantiqueira, com o Chef Vitor Pompeu.

13h15 Muffin de frutas cítricas sem glúten e sem lactose com a Chef Jaqueline Martins.

14h30 Bombons decorados com a Chef Mariana Bitencourt.

15h15 Arancini e derivações de bolinhos, com e sem farinha, fritos e assados com a Chef Mônica Mallet.

16h Arroz Caldoso de Toscana & Quiabo Grelhado com o Chef Rodrigo Cardoso.

16h45 WS Embalagens.

FEIRA DE EXPOSITORES – AUDITÓRIO CONECTA

Das 13h às 20h, o público poderá explorar a feira com diversos expositores, incluindo:

APROAJ: Verduras, legumes e frutas orgânicas.

Cadim: Queijos artesanais de leite de cabra.

Capriny: Queijos artesanais de leite de cabra.

Comida dos Dinossauros: Pinhão cozido, descascado e embalado à vácuo.

Flor da Terra Artesanal: Farm Burgers e Pães de Fermentação Natural.

Gin Albernaz: Bebida destilada (gin).

Instituto Fauser: Frutas nativas.

Mandioca Vovó Assumpção: Mandiocas congeladas e massa pronta de mandioca.

Mantiqueira Curadoria: Produtos artesanais da Mantiqueira, como queijos, vinhos, cachaças e mais.

Natumelo Cogumelos: Cogumelos frescos e preparados.

Outcafe: Cafés especiais e gourmets.

Redescobrindo Sabores: Produtos sem trigo e sem lácteos, incluindo pães, bolos, tortas e quiches.

Sítio São João: Cachaças e licores artesanais.



SOBRE O SINHORES

Com quase 40 anos de atuação, o Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de São José dos Campos e região (Sinhores) tem como missão representar o segmento na área de hospedagem e alimentação, além de fortalecer ações que gerem novos negócios no setor, contribuindo tanto para o desenvolvimento das empresas atendidas como para a economia das 18 cidades que abrange. O Sindicato Patronal oferece serviços como assessoria jurídica, qualificação profissional, banco de empregos, parcerias com empresas de diversos setores da economia, além de viabilizar a participação em congressos, feiras e palestras com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus contribuintes. Para mais informações acesse: www.sinhores.com.br