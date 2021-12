Donna Pinha abre temporada de frutas vermelhas na Mantiqueira

A sétima edição do “Festival Brisa & Sabor” do Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal/SP, reúne frutas colhidas na serra, trutas e cogumelos em pratos doces e salgados; evento segue até 1º de janeiro.

Santo Antônio do Pinhal/SP

A tradicional temporada das frutas vermelhas na Serra da Mantiqueira já está a todo o vapor, o que pode ser conferida na sétima edição do “Festival Brisa & Sabor” do Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal/SP. O evento segue até 1º de janeiro.

Chef Anouk Migotto

Para a chef Anouk Migotto, proprietária da casa, o festival combina perfeitamente com a estação: “Uma excelente oportunidade para aproveitar todo o aroma e frescor da temporada, com direito à agradável brisa da montanha no clima romântico de Santo Antônio”, ressalta.

Chef Anouk Migotto, proprietária do Restaurante Donna Pinha- Foto:: Adriana Rebouças

Segundo ela, o cardápio para o festival reúne 10 pratos entre doces e salgados à base de três frutas: amora, mirtilo e framboesa, que combinam perfeitamente com outros dois queridinhos da temporada – trutas e cogumelos.

Para dar água na boca, a chef cita alguns dos pratos, como Truta ao molho de amora, Carret de cordeiro com frutas vermelhas e, para sobremesa, mousse de framboesa ou torta de chocolate branco com frutas vermelhas e couli de amora.

Há opções veganas/vegetarianas, como arroz com mirtilo e sorbet de morango para sobremesa. O cardápio completo poder ser conferido no site do Restaurante Donna Pinha: www.donnapinha.com.br.

Todas as frutas, segunda a chef, são colhidas na Mantiqueira: as amoras em Santo Antônio do Pinhal, o mirtilo em Campos do Jordão/SP e as framboesas em São Bento do Sapucaí/SP e Gonçalves, no sul de Minas.

As bebidas ficam por conta da caipirinha, gin e suco de amora, assim como a Cerveja Acelerada – criada especialmente em homenagem à chef. “Para quem prefere um bom vinho ou espumante, a dica são os rosés”, afirma.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 22h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinh a (Insta) ou Donna Pinha (Face).

“Festival Brisa & Sabor”